La resistencia al pasaporte Covid en Granada: las primeras dosis solo suben un 0,8%

Los negacionistas de Granada lo son de forma acérrima. O es que los no vacunados son muy despistados o les da igual todo. Mientras que en el resto de España la imposición de certificados Covid para el acceso a ha supuesto un aumento de las vacunaciones, no las completas, sino de personas que hasta el momento ni siquiera se habían puesto la primera, en Granada no se ha notado en nada. Desde que empezó a hablarse de pasaportes Covid el aumento de personas que han decidido al fin protegerse frente al coronavirus grave no llega ni al 1% mientras que a nivel nacional el aumento ha sido, para primeras dosis, de un 25% en la última semana del mes de noviembre recién finalizado.

En concreto, la administración de primeras dosis en Granada solo ha aumentado un 0,79% en el último mes, cuando el debate y la imposición en algunas comunidades autónomas y países del certificado Covid para poder acceder a la hostelería y a otras actividades de ocio, o incluso para poder entrar en otros países se ha impuesto por ley con el aval de las autoridades judiciales competentes. Es decir, hasta el momento no ha habido un ‘miedo’ entre los no vacunados a quedarse fuera de la vida social. Ahora en Andalucía se suma, de momento, que para ir a un hospital o una residencia o centro sociosanitario ya hace falta no solo tener una, sino dos dosis.

Además, el balance no ha crecido en exceso. Con datos hasta ahora, el aumento en la puesta de primeras dosis de la vacuna de Granada por semana ha sido de de un 0,16%; 0,24% y 0,28% en la anterior, y en la actual está en un 0,06%, con un promedio de 274 al día. Sí es cierto que en las últimas dos semanas se está por encima de esa media, pero con cifras que oscilan entre las 316 vacunas en primera entrega del pasado 26 de noviembre a las 494 marcadas el pasado día 3.

Parecen muchas dosis pero no lo es. Porque la comparación es odiosa con respecto a la concienciación que tienen las personas ya vacunadas, y que desde hace casi dos meses están recibiendo la dosis de refuerzo con la tercera puesta de la vacuna. En las últimas tres semanas se han puesto de media 3.992 inyecciones de tercera dosis, lo cual supone un 1.356,93% más que quienes ahora han decidido empezar a vacunarse.

Es un margen enorme que sigue dejando en mal lugar a Granada. Si en el dato de la semana pasada se cifra en un aumento del 25% de las primeras vacunaciones en territorio nacional, la provincia aportó a esta cantidad solo el 0,24% de este incremento. Mientras que los vacunados en primera entrega se han incrementado un 0,79% desde mediados de noviembre hasta ahora, quienes sí se han movilizado para ponerse la tercera dosis, personas mayores de 60 años, han subido un 99,53%. Y eso que son personas que ya tendrían su certificado de vacunación y no les hace falta con las nuevas normas. En global en la provincia, contando todas las vacunas que se han puesto desde mediados del mes pasado, el aumento de puesta de soluciones frente al Covid grave es de solo el 5,81%. Por semanas, el aumento se ha desglosado en solo un 1,09%; 2,44% y 0,31% hasta los datos de este miércoles.

Habrá que comprobar también cómo impactan las nuevas medidas. El aval de la TSJA al uso del pasaporte Covid en la comunidad solo afecta, de momento, a centros sociosanitarios, incluidas residencias, y hospitales y centros de salid. La franja de población menos vacunada de Granada no es precisamente la más mayor, y por lo tanto, no es la que más usuarios aporta a estos centros. Con la publicación ayer en el BOJA del inicio del uso del certificado Covid puede tener un ‘efecto llamada’ hacia las vacunaciones, aunque el hecho de que no estén incluidas en él las actividades de ocio, restauración y grandes eventos, puede atenuar y bastante este efecto. También lo puede tener que para su aprobación por parte del TSJA se haya acotado su uso temporalmente hasta el 15 de enero.

Así que, los no vacunados de Granada aguantan el embate de la ley y ni el aumento de contagios, que está atacando más a este reservorio natural del virus que son los no inmunizados, ha sido un acicate para acudir a los centros de salud a por sus dos dosis. Solo si las prohibiciones de accesos se generalizan y penalizan las actividades de ocio podría verse un aumento, pero hasta que la Junta y los tribunales no lo decreten, parece que en Granada las vacunas seguirán siendo más utilizadas para administrar terceras dosis que primeras.