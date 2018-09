"El ritmo crecimiento del aeropuerto es excepcional"

-¿cómo están siendo sus primeros meses al frente del aeropuerto?

-Dentro de diez días haré cinco meses aquí en Granada, y la verdad es que se han pasado muy deprisa. El balance es positivo desde el primer día. El aeropuerto de Granada lleva un histórico de los últimos seis años muy bueno. Más todavía los dos últimos. Hay que seguir y no perder comba.

Con el ritmo actual, es más que probable que alcancemos la barrera del millón de viajeros este año"

-Los datos están diciendo que el aeropuerto está a punto de alcanzar la cifra soñada del millón de pasajeros.

-Para un aeropuerto como el Granada-Jaén va a ser un hito a celebrar en 2018. A cierre de agosto, el tráfico de pasajeros es de algo más 720.000. Pero hay más datos, y es que en los últimos doce meses de tráfico acumulado, es decir, si cogemos septiembre de 2017 hasta agosto de 2018 esta barrera del millón ya la hemos superado. Con el ritmo actual que tenemos, y sin hacer muchas variaciones, es más que probable que la barrera del millón lo alcancemos este año.

-¿Y una vez alcanzado este millón, cuál es el objetivo?

-Después del uno, viene el dos, y luego el tres... (risas). Hay que ser optimistas, pero los incrementos que tenemos de los últimos dos años, que son de dos dígitos, de más de un 10% cada año, no es el ritmo de crecimiento estándar de los aeropuertos. Es una cosa excepcional. Para Granada, afortunadamente, todo el trabajo que se está haciendo, tanto por las administraciones públicas como por Aena, ha permitido que estos tres últimos años nuestro crecimiento haya sido alto. Hemos crecido un 25% en el último año. Es más que considerable.

-¿Ese ritmo de crecimiento se puede mantener?

-Se mantendrá siempre y cuando haya un tirón de interés por parte de las compañías por operar en este aeropuerto, y por parte de la demanda de la ciudad de Granada y su área de influencia (Jaén, la Costa...), todo lo bueno que pueda aportar como destino, y se mantenga a lo largo del tiempo. Tenemos 13 rutas, 7 internacionales y 6 nacionales, y capacidad de que sean muchas más.

-¿A qué capacidad está el aeropuerto?

-Doy un dato de 2007, que fue cuando el Aeropuerto alcanzó su mayor registro de pasajeros. El número rozó el millón y medio. Si cerramos 2018 con algo más de un millón, estamos todavía sensiblemente por debajo de un dato que ya conseguimos anteriormente. Eso indica que la capacidad del Aeropuerto está preparada para esa cantidad. Si consideramos datos reales, técnicos, la capacidad actual supera los dos millones de pasajeros al año.

-¿El aeropuerto apostará por destinos estables o ser un destino más estacional?

-Que el Aeropuerto de Granada-Jaén sea más o menos estacional depende de lo que ofrece su área de influencia. Granada no es un destino de sol y playa como Málaga, que es un aeropuerto estacional, que tiene muchas más operaciones en verano que en invierno. En Granada, la estacionalidad es muy bajita. Somos un turismo cultural, de negocios, también de playa, pero no es el grueso de los pasajeros que vienen aquí.

-¿Cómo están funcionando las nuevas rutas de Nápoles y Berlín?

-Empezaron hace menos de un mes, pero los datos de ocupación son buenos por lo que transmite la compañía. Les está siendo satisfactoria. La ocupación del primer vuelo de cada uno de ellos rozó el 100%, por encima del 90% y eso es muy importante. En el resto de vuelos, la ocupación en Granada es satisfactoria en todas las rutas.

-Nuevas rutas: ¿por dónde se está trabajando, cuáles pueden venir en el futuro?

-Nuevas rutas en las que podamos encontrar un foco de demanda. Debemos centrarnos, por ejemplo, en rutas nacionales, donde hay tres áereas que faltaría por 'conquistar': el Levante, el norte y el este de la Península, Portugal. Fuera de la Península, rutas en Alemania, Francia, norte de África, a través bien de compañías con rutas con una programación lineal en el año, o a través de turoperadores. Otro foco importante de pasajeros podría estar en los países árabes del Mediterráneo, destinos asiáticos, o al menos procedencia de pasajeros asiáticos. Si paseamos por Granada, vemos que la mayoría de los turistas son de ojos rasgados. Esos pasajeros llegarían no con origen de Asia, si no con escalas.

-¿Qué destinos están más avanzados?

-Ahora mismo no hay datos que se puedan hacer públicos. De hecho, las compañías prefieren que que este tipo de información no se haga pública hasta que se consensúe con las administraciones. A las compañías no le gustan que se adelanten las noticias antes de estar cocinadas.

-Su antecesora dijo a este diario que la llegada de EasyJet tendría un efecto llamada con otras compañías, pero de momento no ha venido ninguna nueva.

-EasyJet tiene un crecimiento muy alto en Granada y sigue apostando por ella. Sigue haciendo estudios para conectarla con otros destinos. No cabe duda de que las compañías son un reclamo para otras, y si a una le va bien, otras aerolíneas toman ese destino como referencia. Pero no tenemos certeza de que vayan a venir más compañías.

-Ha habido problemas de retrasos durante este verano. ¿El aeropuerto puede hacer algo?

-No. La operación de las compañías recae en ellas, en su organización interna. Los aeropuertos, en caso de retraso, lo único que podemos hacer es seguir manteniendo y asegurando los servicios que se prestan a los pasajeros en los aeropuertos.

-Hubo una compañía que se quejó de que tenía que suspender vuelos por el horario de cierre del aeropuerto.

-No entraré en las razones, pero el horario operativo que tiene el Aeropuerto de Granada es el que es. El horario en el que las compañías encajan sus operaciones es suficiente para hacerlaS. El retraso puede ser de hasta 45 minutos. Más de eso habría que ampliar un PPR, que es una hora adicional, y más de eso no se puede, es una limitación operacional de cada aeropuerto. Si unas compañías proponen operar más allá de los horarios que tienen los aeropuertos, hay un estudio, que tiene una aceptación por parte de Aena, de una prolongación de horario siempre que responda a una demanda real y continuada en el tiempo. Mantener un aeropuerto abierto es un coste muy alto.

-Si sigue esta perspectiva de crecimiento, ¿se tiene estudiada algún tipo de mejora de las instalaciones?

-Los aeropuertos adaptan sus infraestructuras a la demanda que tienen a 5 o 10 años vista. En Granada, con la capacidad que podría tener, es suficiente para darle cabida en el medio plazo. Si fuera necesario adoptar grandes inversiones para hacerlo más grande, por parte de Aena no habría ningún inconveniente. De hecho, en el DORA (documento que regula la gestión de los aeropuertos españoles), en el periodo que contempla de cinco años, para Granada contempla una inversión de 7 millones de euros. Con ese dinero se puede contar si las reformas son necesarias. Sí es verdad que todos los años se hacen pequeñas inversiones para mejorar aquellas zonas que podamos ver más sensibles en la percepción del pasajero. El mes que viene vamos a iniciar unas obras en la sala de embarque para habilitar unos espacios cerrados y confortables donde el pasajero puede realizar la espera una vez haya pasado el mostrador de embarque. Tambíen vamos ampliar la zona de cafetería dentro del embarque, y también vamos a habilitar una zona de lactancia.

-¿Qué percepción se tiene fuera del Aeropuerto de Granada?

-Que es una referencia. Crecer en los dos dígitos de forma anual, no todos los aeropuertos pueden presumir de ello.

-Se acaba de dar la fecha de junio de 2019 para la llegada del AVE a Granada. ¿Cree que va a restar pasajeros al Aeropuerto?

-Es una valoración interna de cara a la prognosis de los aeropuertos que hay que tener en cuenta. Si hay una demanda de pasajeros, que actualmente enlazan Granada con Madrid a través del medio aéreo, y que a partir de 2019 van a tener dos opciones, es evidente que supondrá un descenso en el modo avión. Pero está la circunstancia de que cuantos más medios de transporte conecten una ciudad, más aumenta el atractivo de esa ciudad. Se puede dar la situación de que más gente visite Granada sin afectar al tráfico aéreo.

-Málaga tiene el proyecto de ampliar una de las líneas del Metro a su aeropuerto, y varios municipios del área metropolitana de Granada han pedido la expansión. ¿Se han planteado que el Metro pueda expandirse al Aeropuerto?

-Los aeropuertos son centros nodales de comunicación. Es importante, pero no depende de Aena. Es una decisión que se tomaría en otra mesa de trabajo. ¿Que es una modalidad buena? Sí, lo es. Pero a día de hoy, la conexión que tiene Granada para llegar a su Aeropuerto es muy buena. También tenemos la suerte de que es un aeropuerto que está muy cerca de la ciudad, y no supone invertir demasiado tiempo en llegar a él.

-Uber ha anunciado que se instalará en breve en Granada. Cabify lo tiene en mente. Esto se une que los taxistas del aeropuerto son reacios a que los de la capital vengan a recoger pasajeros. ¿Teme que haya unconflicto?

-Se da la circunstancia de que el servicio lo cubre una asociación de taxistas del aeropuerto que no son de Granada. La entrada de otros operadores, lo más probable, como se está viendo en otras ciudades de España, es que traiga conflictos. Cada uno quiere defender su sector, es normal que pase. El aeropuerto no tiene competencias. Pero sea lo que sea, que el servicio al pasajero sea bueno, porque esto repercute en la imagen de la ciudad. Una persona que pisa por primera vez una ciudad a través de su aeropuerto, su primera imagen puede ser muy buena o nefasta.