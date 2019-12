De Rosa de Viterbo a Margarita de Cortona ¿Cambiaron el nombre de la talla granadina para venderla?

La talla aparecida en la feria de arte de Nueva York TEFAF que ha sido intervenida por la Policía Nacional para investigar si es la misma que pertenecía al convento granadino de Los Ángeles se ha dado a conocer como una representación de Santa Margarita de Cortona. Pero en función de lo que aparece en publicaciones históricas, la escultura podría haber estado antes bajo otra advocación.

En algunas imágenes tomadas en el mismo convento hace tiempo y en algunas publicaciones, la talla de este convento (cuyas características coinciden con la de Nueva York) aparece como una Santa Rosa de Viterbo. La Asociación Granada Histórica sospecha que se trata de un cambio de nombre (habitual en el mundo del arte) que puede confundir más a la hora de sacar el patrimonio de su original emplazamiento y para llevarlo al mercado del arte.

En el catálogo que la Galería Nicolás Cortés, que acredita su compra con una factura de 100.000 euros, llevó a la feria de Nueva York aparece la imagen junto a una leyenda en inglés: Saint Margaret of Cortona. Carved and polychromed wood, gluesized cloth and glass eyes (madera tallada y policromada, tela encolada y ojos de cristal). Las medidas son 158 x 62 x 59 centímetros y el autor, José de Mora.

La descripción del catálogo de Nueva York está firmada por José Luis Romero Torres, un técnico de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Según la traducción del texto en inglés, "esta escultura representa a una santa de pie meditando en una pequeña cruz. Sus prendas la identifican como una monja de la Tercera Orden Franciscana, ya que usa su velo tradicional, un cinturón de cuerda anudado y un hábito hecho de lana gris áspera (...) Esta iconografía corresponde a la de Santa Margarita de Cortona, una mujer italiana del siglo XIII (...) Los rasgos formales y la técnica de la escultura le permiten ser entregada al escultor granadino José de Mora. Mora nació en 1642 en el pueblo de Baza (Granada) y vivió y trabajó la mayor parte de su vida en Granada".

Al final de la ficha de esta talla en el catálogo de la Galería Nicolás Cortés aparece un enlace con el epígrafe "Private collection, Granada", aunque el link se encuentra ahora bloqueado.

Especialistas del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada alertaron hace días de que se trata de la misma talla del Realejo. Antonio Gallego y Burín, experto en José de Mora, dejó constancia en su obra de una Santa Rosa de Viterbo del convento granadino con la misma descripción.