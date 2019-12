Maastricht, Londres y Nueva York, el periplo de la talla vinculada al convento granadino de Los Ángeles

El proceso para vender la talla de Santa Margarita de Cortona, atribuida al prestigioso escultor granadino José de Mora, transitó por tres países de dos continentes. Así lo reconoce la Galería Nicolás Cortés, que adquirió la escultura de en 2018 a un anticuario de Zaragoza. La Brigada Central de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional “está investigando” si la talla procede del convento granadino de Nuestra Señora de los Ángeles (Vistillas) y si en su intento de venta en Estados Unidos ha habido algún ilícito, tal y como denuncia la Asociación Granada Histórica y Cultural.

La pieza fue adquirida por la prestigiosa galería a un anticuario zaragozano por unos 100.000 euros, confirmó un portavoz de la misma. En Maastricht (Países Bajos) se puso a la venta en el mes de marzo por 350.000 euros, la misma cantidad con la que posteriormente se ofertó en la feria Tefaf de Nueva York. Tras su venta a la galería, ésta indica que exportó la talla a Londres “siguiendo estrictamente y en todo momento los cauces legales”.

El traslado de la pieza al Reino Unido fue aprobado por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico. Para conseguir el permiso, desde la Galería se asegura que únicamente se aportaron detalles formales de la pieza –“nada de la factura”– y que “pasó el filtro”. Además del permiso español, la Santa Margarita también obtuvo el permiso de exportación expedido por el Arts Council England para ser trasladada a Nueva York.

“Actualmente la obra se encuentra en España de nuevo”, indican desde Nicolás Cortés. La Policía Nacional, por su parte, no aclara dónde se halla la pieza, de estilo barroco, polícroma y que Gallego y Burín atribuyó al maestro De Mora, una autoría que no está certificada de otro modo, según reconoce el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada y experto en escultura barroca Juan Jesús López Bustamante. David Martín, también profesor de Historia del Arte de la UGR, explica que los bienes de la Iglesia “no son enajenables”, por lo que no pueden pasar de unas manos a otras. La norma –concretamente la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español– establece a venta de patrimonio eclesiástico está prohibida. Los bienes muebles en posesión de instituciones religiosas solo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas, recuerdan desde el Ministerio de Cultura.

La Galería sí reconoce que no preguntó al anticuario sobre la procedencia de la talla. “Es algo que se reserva en el mundo del arte”, explican. Detallar la ruta puede perjudicar a los marchantes e intermediarios, por lo que esa información permanece oculta, indican desde Madrid. Las pesquisas policiales tratan de averiguar la procedencia de la talla y de determinarse que, efectivamente, forma parte de los bienes de una orden religiosa, la compraventa realizada entre el anticuario de Zaragoza y la galería quedaría anulada, según confirman fuentes del Ministerio de Cultura.

La talla procedería del convento granadino de Los Ángeles. La Asociación Granada Histórica y Cultural, que va a denunciar los hechos en el juzgado, también espera saber más sobre el lugar donde han ido a parar otras piezas que había en el convento. Algunas de estas obras fueron localizadas por un denunciante privado hace más de un año en un establecimiento de antigüedades del Rastro de Madrid. Tras denunciarlo en la Fiscalía de Medio Ambiente, las diligencias fueron archivadas porque las monjas explicaron entonces a las autoridades que las piezas sólo habían salido para ser tasadas y estaba previsto su regreso al convento. Granada Histórica tiene previsto pedir al juez que se interese por aquellas diligencias de Fiscalía.