A cero el contador de sanciones por no respetar las normas durante las salidas a hacer deporte en Granada capital

Ni el efecto llamada del sábado y las consecuentes aglomeraciones que se vieron en varias zonas de la capital como el Paseo de la Fuente de la Bicha, también conocido como Ruta del Colesterol; ni tampoco los chapuzones con los que más de uno se extralimitó el domingo en el río Genil durante los horarios de salida de adultos para hacer deporte o de las salidas de los niños. Granada capital ha dejado su contador a cero en cuanto a denuncias por no respetar las normas en este tipo de salidas durante un fin de semana festivo que ha servido de piloto para, ahora sí, iniciar la desescalada.

La novedad de los permisos para salir hicieron del sábado una jornada totalmente diferente y con ambiente en la ciudad. Mientras que un tercio de la población se calzó las zapatillas de runner, otro tercio el maillot de ciclista y el resto se declaró amante del senderismo, la Policía Local de Granada se encargaba de vigilar y concienciar mediante mensajes por megafonía la importancia de cumplir con las medidas de seguridad obligatorias, como mantener el distanciamiento social, pasear en pareja con una persona con la que se conviva o hacer deporte individual, para poder estar en la calle en las horas acordadas para tal fin.

De seis a diez de la mañana, los más madrugadores ya hicieron de la ciudad su circuito particular, sin embargo, el boom se vivió por la tarde, nada más cumplir las ocho, cuando arrancaba la segunda franja de permiso para pasear o ejercitarse. Era el primer día después de 50 de encierro en el que llegaba una semilibertad y había que aprovecharlo.

Algo similar ocurría el domingo, cuando incluso se vieron los lunares recorriendo las calles de la ciudad -la tradición es la tradición y las Cruces son de los granadinos con coronavirus o sin él- en las horas correspondientes, aunque sí que se viviese alguna que otra extralimitación por parte de alguno que decidió combatir las altas temperaturas con un chapuzón -no está permitido el baño en el río Genil, ni tampoco lo está de momento en ningún otro sitio-.

Pero se trataban de las primeras jornadas de permiso para la población y, al igual que ocurrió los primeros días de estado de alarma -las dudas eran más que evidentes y ello podía hacer que se diese algún que otro incumplimiento por despiste o desconocimiento-, la mano izquierda marcó más los ritmos a la hora de imponer sanciones que en otras jornadas. Tal es así que no se registraron sanciones por salir a pasear o hacer deporte en la capital, pero sí que se informó incansablemente a la población sobre lo que se puede o no hacer.

Sin embargo, pese a que ese contador se quedó a cero, no lo hizo el de incumplimientos del confinamiento. Tal es así que durante el puentes (entre el 1 y el 3 de mayo) la Policía Local de Granada ha impuesto un total de 69 denuncias a personas que no podían justificar su estancia fuera de casa. Una cosa es ser algo más permisivo durante la adaptación a nueva norma, como ocurrió el fin de semana con las salidas deportivas, y otra muy distinta no cumplir lo que lleva en vigor desde el pasado 14 de marzo.

Eso sí, pese a ello no se ha registrado ninguna detención por parte del Cuerpo, lo que significa que poco a poco se va interiorizando cada vez más la importancia de respetar las normas ante una situación totalmente excepcional. Habrá que comprobar ahora cómo continúa el comportamiento de la población granadina durante los siguientes días de la ya famosa Fase Cero.