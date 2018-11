La gestión de las siguientes fases de Santa Adela se retrasa a 2019

La tercera fase para la regeneración de la barriada de Santa Adela en el corazón del Zaidín es tan amplia que no hubo otro remedio que dividirla en tres. Así, y aunque suene enrevesado en estos momentos se está ejecutando la primera subfase de este programa que incluye la demolición de 156 viviendas y la construcción de 128 de nueva planta, con una inversión de 12,33 millones de euros. Para las siguientes habrá que esperar como mínimo hasta 2019. Así se explicó ayer en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento.

Según explicó el concejal del área, Miguel Ángel Fernández Madrid, antes de avanzar en este nuevo proyecto habrá que liquidar todas las cuentas de la fase actual cuya fecha de finalización está prevista para marzo de 2019. Pero hay más. Según indicó el edil una vez que se obtenga la licencia de primera ocupación de este enorme edificio que ya ha emergido del suelo la empresa adjudicataria de las obras tendrá que demoler otros tres que incluyen cinco comunidades de vecinos. Será entonces cuando el Ayuntamiento pueda activar las siguientes fases.

El convenio que Urbanismo firmó con el Estado para la ejecución de las obras incluía también el estudio de las familias y el pago de las expropiaciones de la segunda subfase. Lo que no está tan claro es de dónde va a sacar el Ayuntamiento el dinero para pagar su parte. “Con un presupuesto prorrogado de 2015, ahora mismo, no tenemos dinero para pagar las futuras expropiaciones. Hay patrimonio municipal de suelo en venta si se vende algo la actuación será prioritaria pero de momento no hay”, añadió el concejal que no obstante aseguró que seguirán trabajando para avanzar en el proyecto. Según indicó, la Junta de Andalucía mantiene las relaciones bilaterales con el Estado.

“Nos dicen que hasta que no finalice la obra actual y liquidemos todas las cuentas no podemos solicitar una nueva ayuda”, detalló Fernández Madrid quien aseguró que la siguiente subvención se solicitará mientras duren los planes estatales que, normalmente, se prolongan durante cuatro años. “Este estaba agotado y el Ministerio de Fomento lo ha ampliado un año más no sabemos que hará el próximo año”. Así, se “da por hecho que habrá un plan de vivienda”, dijo el concejal quien recordó que el plan de la Junta también incluye de manera específica las obras de Santa Adela. También hay que tener en cuenta que, en medio de todas estas gestiones, se presenta un año electoral que, sin duda, cambia los tiempos en las administraciones públicas.

En este sentido, la portavoz de los vecinos, Mari Carmen Pérez detalló ayer que están realmente felices con el avance de las obras. No obstante, mostró su preocupación sobre la ejecución de las siguientes fases por lo que su intención es reunirse con todos los portavoces de los grupos municipales para arrancarles el compromiso de que las nuevas fases de Santa Adela saldrán adelante gobierne quien gobierne.Esta semana se han publicado las actas de avenencia para la expropiación de los pisos de los vecinos que se mudarán al nuevo edificio. Según ha indicado Fernández Madrid, tan sólo siete familias han decidido recibir el dinero en metálico rechazando la posibilidad de mudarse a la nueva edificación que estará terminada en el mes de marzo.

De forma paralela los técnicos del área de Urbanismo vigilan de cerca la posible reventa de viviendas para optar a un piso nuevo. También los empadronamientos para evitar que familias soliciten pisos de mayores dimensiones alegando que en el domicilio residen más personas. Cabe destacar que uno de los requisitos para ser beneficiario de estas viviendas es que ser titular de la misma antes de 2015.