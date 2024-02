“Granada sabe que es el crucificado por excelencia del barroco”

La Hermandad del Silencio de Granada se encuentra inmersa en la celebración de su primer Centenario Fundacional. El extenso programa de actos que se ha proyectado para el próximo año busca el reconocimiento de la historia de la Corporación, así como una puesta en valor de la importancia artística y devocional del Santísimo Cristo de la Misericordia. Es una de las Cofradías más clásicas de la Semana Santa de Granada, que procesiona cada madrugada del Viernes Santo desde la Iglesia de San Pedro y San Pablo.

El Hermano Mayor concede al diario Granada Hoy una entrevista, en la que detalla cómo la Cofradía está viviendo esta efeméride.

-¿Qué supone para la Hermandad del Silencio cumplir sus primeros cien años de vida?

-Es una efeméride muy importante. Estamos recordando que la Corporación puso en valor la devoción que ya existía al Stmo. Cristo de la Misericordia. Se retomó en aquel momento, y desde la Hermandad hemos intentado hacerla extensiva a toda la ciudad de Granada. Estamos muy emocionados por todo el cariño que durante todo el año, y especialmente la madrugada del Viernes Santo, recibe la Cofradía. Supone mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, pero nos quedamos con ese reconocimiento.

-¿Qué objetivos ha tenido en cuenta la Junta de Gobierno para realizar la programación de los actos?

-Se han tomado principalmente unos objetivos patrimoniales, cultuales, institucionales, caritativos, formativos, culturales, etc. Un extenso programa de actos.

-¿En qué consiste la labor social que se va a desarrollar?

-La Hermandad tiene una gran vinculación con el Hogar del Pilar, un centro de acogida de menores tutelados. Estos jóvenes tienen una situación familiar muy complicada. La Junta de Andalucía, a través de este centro que venía trabajando anteriormente de forma más altruista, los acoge. Hemos colaborado con ellos en muchas ocasiones desde hace años, tanto económicamente como personalmente en la atención de los jóvenes. Es un centro que se encuentra ubicado en el Albaicín, y está vinculado a la Parroquia de San José. Las monjas mercedarias son las que lideran este proyecto. Nos comentaron que algunos colchones y sábanas estaban muy deteriorados y necesitaban ser renovados, y la Hermandad ha contribuido. También el Arzobispado nos pidió colaboración con la Casa Madre de Dios, que acoge a personas sin hogar. Estamos recaudando fondos para colaborar también con ellos.

-En cuanto a la imagen del Señor, ¿es Granada consciente de su valor histórico y devocional?

-Yo creo que sí. A nivel popular no somos tan conscientes, ya que la Parroquia de San José ha pasado bastante desapercibida. En los últimos años, se está poniendo en valor, tanto la Iglesia como la Imagen. Granada sabe que es el crucificado por excelencia del barroco. Además, aprovechando el Centenario Fundacional, en colaboración con la Junta y la Curia se le está dando mayor difusión. Somos conscientes del valor que posee el Cristo de la Misericordia.

-¿Cuál es el estado de la Imagen?

-El año pasado, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico visitó la Parroquia de San José. El pasado 5 de febrero, una unidad móvil del IAPH se trasladó a nuestra sede canónica, por primera vez aquí en Andalucía. Hicieron una primera valoración. No obstante, no se puede hacer un estudio integral, ya que habría que hacer estudios radiológicos para comprobar que la estructura se encuentra bien. Tiene defectos propios del paso de los años, sobre todo a nivel de policromía. Son visibles, pero no transmiten un problema estructural a nivel serio.

Tuvo una mayor situación de deterioro en el año 1975, cuando se realizó la réplica y se dejó de procesionar el original. Otros expertos que han tenido la oportunidad de observar de cerca la Imagen, nos han confirmado que se encuentra en buenas condiciones.

-Debe suponer un reto muy importante para la Hermandad custodiar una Imagen tan relevante, sobre todo en cuanto a medidas preventivas.

-La Hermandad siempre se ha preocupado mucho de su conservación, sobre todo desde la restauración de Bárbara Hasbach. En la medida de lo posible, hemos intentado mantener las condiciones idóneas en la Capilla. Contamos con un hidrómetro, pero hay factores que no podemos controlar como el cambio climático.

-Al final, la Capilla presenta unas características muy concretas.

-La única forma de proporcionar unas condiciones idóneas sería disponer de una urna climatizada, controlando continuamente la humedad. A nivel de Hermandad, se nos escapa. Además, necesitaríamos las autorizaciones pertinentes, y se restringiría el culto en la forma que se plantea actualmente.

-¿Qué se sabe sobre la salida extraordinaria?

-Solamente lo que se hizo público en la presentación del programa de actos en el Ayuntamiento de Granada. Para la finalización del Centenario Fundacional, se realizará una Eucaristía de Acción de Gracias en la Santa Iglesia Catedral. Será presidida por el Stmo. Cristo de la Misericordia en su paso procesional. Lógicamente regresará de forma extraordinaria, pero todavía desconocemos los detalles.

-La nueva Casa de Hermandad, ¿qué ha supuesto para la Hermandad?

-Ha sido un revulsivo muy importante. La estrenamos en diciembre de 2022, y desde entonces nos ha permitido unos días de convivencia entre hermanos muy importantes, además de la tranquilidad de poseer una Casa de Hermandad propia. Podemos custodiar allí todos los enseres, el paso procesional, la parihuela, etc. Ha sido una buena inversión para el futuro de la Hermandad, además da gusto ver a la juventud reunida allí.

-¿Qué proyectos se plantea la Hermandad a largo plazo? ¿Se baraja la posibilidad de un nuevo paso procesional?

-Hace unos años, se planteó la posibilidad de cambiar el paso procesional, pero nunca se realizó. Posteriormente, nos hemos ido centrando en renovar algunos enseres de gran valor artístico y sentimental para la Cofradía. Algunos están bastante deteriorados, y necesitan ser restaurados. Además, la pandemia paró muchos proyectos que teníamos en mente. La celebración del Centenario Fundacional nos tiene totalmente absorbidos, así como la nueva Casa de Hermandad que ha supuesto un esfuerzo económico y humano muy importante.

-Como Hermano Mayor, ¿cuál ha sido el momento más emotivo de estos actos? ¿o cuál cree que lo va a ser?

-Desde el comienzo de los actos del Centenario Fundacional estoy realmente emocionado cada día. La entrega de la Granada de Oro fue sin duda muy emocionante. Sentirme representante de la Hermandad del Silencio en ese momento fue muy especial. Unos días después, llegó la presentación del cartel. Tanto la obra de D. Juan Díaz Losada como la presentación de D. Antonio López, fue excelso. Todos los momentos, el Quinario, el Traslado, etc. Momentos de mucha emoción y contención de lágrimas incluso. Sin duda, cada momento lo vamos a vivir de una forma muy especial, tal y como lo estamos haciendo.