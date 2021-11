De simulacro a alerta ciudadana en Granada: Un coche que parecía accidentado en el río Genil dispara las llamadas al 112

Lo que iba a ser un simulacro de rescate se ha convertido en Granada en un motivo de alerta ciudadana. Un coche aparentemente accidentado en el lecho del río Genil, con maniquíes en su interior, colocados allí por los Bomberos de la ciudad para una práctica de rescate, ha disparado las llamadas ciudadanas y ha provocado algunas escenas de alarma entre los vecinos y paseantes que circulaban por la zona a lo largo del día.

Para conocer qué ha sucedido hoy en la zona del río que hay entre la Clínica Inmaculada y el Parque de las Ciencias solo hay que imaginar un tranquilo paseo, con cascos, música y el relax de un rato de desconexión. De repente, al mirar al río, un coche atrapado en el agua con lo que parecen personas en su interior. El susto sería mayúsculo, el mismo que se llevaron un buen número de granadinos ayer al ver el coche colocado en el fondo del río debido al simulacro de rescate que se hará mañana a las 12 horas.

Precisamente, algo parecido le ha pasado a una joven que pasaba por allí, un momento que ha vivido con mucho nerviosismo, según un testigo que ha explicado a Granada Hoy esta anécdota: "He visto a una chavala muy nerviosa, preguntándome a voces desde la otra parte del río que qué estaba pasando. Le dije que era un simulacro y no se lo creía. Ella está estudiando enfermería y se llevó un susto al ver que era muy real y no sabía cómo ayudar, la gente se cree que ha caído de verdad el coche".

Una decena de llamadas, aproximadamente, han alertado al Servicio de Emergencias 112 de esta situación a lo largo de este martes, perplejos por el gran realismo trasladado al asunto. Granada Hoy se puso en contacto con el Parque Sur de Bomberos de Granada, que informó que se trata de "un ensayo del simulacro que se llevará a cabo el miércoles 3 de octubre, a las 12:00 horas", ha dicho Miguel Ángel García, bombero que participará en esta acción.

García ha profundizado en qué consistirá ese simulacro en el que se van a realizar "tres tipos de escenarios de rescate. Una persona que colabora, otra que la sacarán con una cuerda, y otra la van a sacar con una balsa de rafting, simulando que está atrapada dentro del vehículo y no puede ayudar ni salir por su propio pie".

Esta acción tiene un carácter formativo, ya que "está englobada en unas jornadas de rescate en accidentes de tráfico. Se organiza en el servicio contra incendios. Son 80 alumnos inscritos y esta es una demostración de un grupo de rescate en riadas para que los alumnos vean ese tipo de escenario".

"Hemos hecho un ensayo para mañana. Al colocar el coche en el río, todas las personas que veían el coche preguntaban. La gente pensaba que el coche se había caído de verdad, es normal, porque intentamos darle realismo, pero tratábamos de explicarles que es parte de un simulacro".

Lo de hoy ha sido sólo un ensayo, pero mañana ya va a ser algo mucho más "espectacular", según palabras del propio García, ya que "se va a soltar agua, se va a formar un remolino y se simulará un escenario muy real. No todos los días tenemos la oportunidad de meter un coche en el río y simular todo esto".

Sobre el método de procedimiento y cuántas personas estarán implicadas, García estima que serán "sobre unos 15 bomberos, aproximadamente, por parte del equipo de rescate en riadas, además del apoyo que realizarán por parte del equipo de evacuación de personas sepultadas".