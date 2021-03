Este es el teléfono del SAS para resolver dudas sobre vacunación a los mayores de 80 años de Granada

Áreas sanitarias y distritos de Granada, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, activan estos días diferentes números de teléfono para resolver dudas de las personas mayores de 80 años que aún no hayan sido llamados a vacunar.

Con estas líneas, que se atienden desde cada centro tras realizar un refuerzo específico para este fin, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo, que si bien ya se encuentra inmunizado con la pauta completa en un 48% y otro 69,52% ya tiene al menos una dosis, y garantizar la vacunación de todos los mayores, indica la Junta en una nota de prensa.

En el caso de no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita programada por cualquier motivo… desde estos teléfonos se les asigna una nueva cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

En el caso del Distrito Sanitario Granada Metropolitano, que atiende a una población de más de 660.000 habitantes, se ha dispuesto el teléfono 958 025 515, si bien las personas usuarias que lo prefieran pueden solicitar información en su propio centro de salud. En el caso de personas desplazadas o poseedoras de seguros privados/mutuas, deben recabar información en el centro de salud más cercano a su domicilio.