La tienda que el Granada CF abrirá en Puerta Real se tendrá que ajustar al Plan Centro

La tienda que el Granada Club de Fútbol tiene previsto abrir, aún sin fecha, en Puerta Real, en pleno corazón de la ciudad, tendrá que regirse por el Plan Centro, oficialmente denominado PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior), y que es la norma que delimita el urbanismo en el casco antiguo antiguo de la capital, donde existe otro plan similar para el Albaicín de forma exclusiva. Así lo han confirmado fuentes municipales a esta redacción que han explicado que desde el Consistorio se entiende como provisional el vinilado que desde el mes de julio cubre el histórico local situado en la calle Reyes Católicos. El club, mientras tanto, aún no ha presentado el proyecto, que tendrá que contar con la aprobación de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento al encontrarse dentro de un entorno BIC (Bien de Interés Cultural).

Desde el mes de julio, el conocido local del número uno de la calle Reyes Católicos se encuentra cubierto con un vinilo adosado de color rojo con los escudos del Granada y el lema del club 'Eterna lucha'. Una actuación provisional y rápida que se hizo a pocos días para la presentación oficial de las nuevas equipaciones del equipo para la actual temporada, y que hizo a muchos aficionados pensar en que la apertura de la tienda sería inminente. Pero nada más lejos de la realidad. Cuatro meses más tarde el local sigue cerrado y el 'manchurrón' rojo de los vinilos 'choca' con la realidad arquitectónica y la gama de colores de su entorno.

Aun así, esta situación es provisional y no requiere autorización oficial, algo que sí necesitará el proyecto una vez el club lo presente, algo que aún no ha hecho según fuentes municipales. Este deberá ajustarse al PEPRI Centro y respetar la carta de colores a la que se deben ajustar todos los comercios y edificios del entorno protegido patrimonialmente. Además, al no tratarse de una obra nueva ni una reforma de gran calado, la aprobación sería un mero trámite, según estas mismas fuentes.

Uno de los aspectos que tendrá que respetar la nueva tienda del Granada Club de Fútbol en Puerta Real será conservar los mármoles de la fachada del local, que cumplen con la normativa y mantienen la uniformidad estética de la zona. El local comercial cuenta con una pequeña puerta de entrada y tres grandes cristaleras, dos situadas en la calle Reyes Católicos y una a la plaza de Puerta Real. Lo que cambiará será el interior.

Además, el propio Plan Centro prohíbe de forma expresa, en cuanto a rotulación exterior, carteles luminosos "de cualquier tipo", además de la "colocación de rótulos, anuncios, luminosos en balcones, cubiertas, azoteas, y en cualquier planta distinta a la baja". Además, tampoco se permiten los "rótulos en banderola perpendicular a la fachada, independientemente de su tamaño, material o forma". En cuanto a los colores, no se prohíbe de forma clara el color rojo pero sí explícitamente "el aluminio en su color natural y otros acabados metalizados brillantes".

Estos ajustes son los que ahora tiene que pulir el club para presentar su proyecto para la obtención de la licencia de obra, que en todo caso será interior, con la correspondiente autorización de parte de la Consejería de Cultura. Una vez todo en regla, el Granada CF podrá empezar a vender sus productos en una de las zonas más concurridas no solo por los granadinos, sino por los turistas, que tienen en el merchandising deportivo de cada ciudad un nicho de ventas muy importante y que está en auge en los últimos años.

Además, para los aficionados era una petición desde hace muchos años ya que el centro de la capital es un lugar habitual de compras. Las últimas tiendas que el Granada CF tuvo en el centro de la capital estuvieron en la calle Puentezuelas, aunque realmente era un local de la firma italiana Legea, que vistió durante dos temporadas al club, y la que tuvo en la antigua sede de la entidad en Recogidas 35, hasta que se fue de allí para instalarse en el estadio de Los Cármenes tras el ascenso a Primera División en 2011.