De los titulares a la pared del museo: el cuadro 'perdido' de Picasso ya se expone en CajaGranada

Después de leer su nombre en cientos de titulares, Granada por fin ha podido ver de cerca Naturaleza muerta con guitarra, el cuadro de Picasso que desde este miércoles forma parte de Bodegón. La eternidad de lo inerte, la exposición, que como su nombre indica se centra en la representaciones de bodegones, del Centro Cultural CajaGranada a donde debía llegar la obra del malagueño para su inauguración, pero cuya ausencia dio pie a una investigación que terminó de la forma más surrealista posible, sin salir del portal de su propietario y recogido por una vecina, que lo confundió con un paquete.

El cuadro, de 12,7 por 9,8 centímetros, llegó a Granada, por fin, en la noche del martes, y tras el protocolario proceso de "atemperamiento", relatan fuentes de la Fundación CajaGranada, se ha colocado esta mañana en un sitio en el que permanecerá hasta el 11 de enero, cuando la exposición cierre sus puertas.

La colocación del cuadro ha obligado a mover el resto de piezas, explica a este periódico Miguel Arjona, responsable de exposiciones de Fundación CajaGranada. "Muchos nos preguntan que si habíamos dejado el hueco para el cuadro, pero no, lo que hemos hecho ha sido cambiar la ubicación de otros cuadros para darle acomodo", relata. Uno de los 'perjudicados' de este cambio ha sido Jacques Lipchitz, que además de un bodegón cuenta con una escultura dentro de la muestra, por lo que se ha desplazado a una pared contigua para no alejarlo mucho de esta última, que sigue manteniendo su lugar.

Arjona explica también que pese al revuelo formado, la exposición no ha reforzado su seguridad, que se basa en un circuito cerrado de cámaras de vigilancia, los guardias de seguridad y un anclaje especial que imposibilita que alguien robe el cuadro. Se trata, resume el responsable, del mismo sistema que posee el Prado o, añade tras una breve pausa, el Louvre.

Así las cosas, Naturaleza muerta con guitarra aguarda la visita de los granadinos, que en las primeras horas desde su particular inauguración, que ha tenido lugar un miércoles laborable a las 11:00 horas, son pocas, aunque desde el propio centro confían en que poco a poco se vayan sumando más personas.

Una de ellas es Mercedes, que había acudido al centro para visitar otra de las exposiciones y que, tras conocer la noticia a través de los medios de comunicación, se desplazó hasta esta parte del museo. "Me alegro de que por fin esté aquí, no entiendo cómo se ha podido perder un cuadro tan caro", valoraba la visitante.

Al igual que Mercedes, desde la Fundación confían en que la llegada del cuadro picassiano sirva como reclamo para la muestra y para el resto de exposiciones que acoge el edificio. De hecho, sin ir más lejos, una pared separa Bodegones, de la exposición dedicada a otro Pablo, el fundador del PSOE y que relata la vida del político en el centenario de su muerte.

Pese a todo, Arjona asegura que la muestra que incluye la obra del malagueño está registrando buenos datos de visitantes, aunque no oculta su queja por la publicidad que le ha hecho a la muestra el caso del supuesto robo.

"Aquí hay cuadros de gran valor que no se pueden ver todos los días", argumenta el responsable de exposiciones de la Fundación, que enumera varios del medio centenar de nombres que componen la muestra y que, a su juicio, deberían ser también igual de protagonistas.

El cuadro de Picasso junto a otros de los expuestos en CajaGranada. / Antonio L. Juárez / Picwild

Un cuadro perdido que no llegó a salir de casa

Más allá del valor artístico, el cuadro de Picasso ha estado rodeado de una trama que podría dar para una película, y no es para menos. Su llegada estaba prevista para principios de octubre a Granada, a tiempo para el inicio de la exposición, pero no fue así.

Propiedad de un particular con residencia en Madrid, la obra salió, supuestamente, de la capital con destino a Granada y, en algún punto, se le perdió la pista. Ahora se sabe que ni siquiera llegó a salir del portal de la vivienda y fue recogido por una vecina, pero hasta ese descubrimiento se inició una investigación que trató de conocer en qué momento se había extraviado un cuadro valorado en más de 60.000 euros.

Ya desvelado el misterio, Naturaleza muerta regresa al lugar donde debía estar desde hace casi un mes y forma parte de una exposición que, según explican sus responsables, es un viaje por dos de los momentos clave en la historia de los bodegones, el siglo XVII y el siglo XX. En total, más de 50 obras llegadas de distintas colecciones que recogen objetos inanimados han servido durante siglos como espejo de las preocupaciones humanas, la espiritualidad y la belleza cotidiana y donde aparecen nombres como Juan van der Hamen, Juan Gris, Fernando Botero o Antonio López.