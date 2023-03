Los trabajadores despedidos acusan de negligencia administrativa al Parque de las Ciencias de Granada

Los trabajadores despedidos del Parque de las Ciencias, una quincena entre el personal dedicado al cuidado y mantenimiento de las aves rapaces y del mariposario, así como de los encargados de las visitas guiadas al Biodomo, han emitido un comunicado en el que contestan punto por punto a todos los argumentos dados desde el Parque. Sobre el fin del contrato de gestión de los servicios de vivarios afirman que "se le comunica a la empresa encargada el día 6 de marzo", y añade que "finaliza por negligencia administrativa, que hace que la siguiente licitación no salga en fecha, ocasionando el paro del servicio y el despido de toda la plantilla".

De igual modo, la nota del Parque incide sobre que se tomaron medidas para minimizar el periodo de suspensión del servicio, y los trabajadores afirman que el Parque de las Ciencias lo hace "cuando se da cuenta del error cometido, el mismo día que lo comunican a la empresa (6 de marzo) se envía la licitación" y arguyen los trabajadores que habrá "aproximadamente cuatro meses hasta la resolución, por lo que mientras tanto hay cese del servicio, despido del personal y empresa de servicios en peligro".

Con respecto a la argumentación de que las trabajadoras afectadas no pertenecían a la plantilla del Parque de las Ciencias, sino a empresas de servicios externas, el comunicado de respuesta refleja, los despedidos dicen que "efectivamente, las personas trabajadoras afectadas pertenecemos a empresa (no empresas) de servicio externo. Contratada hace 10 años, Gestión de Fauna S.L., a la que preceden otras dos empresas, Queronea y Sedicult. Manteniendo un personal cualificado y profesional que se ha encargado de las mismas rapaces desde el principio generando lazos con ellas, algo que admistrativamente no se puede entender. Algunos de estos trabajadores tienen 18 y 20 años de antigüedad desde que se inició el servicio en 2003. ¿Pertenecer a una empresa contratada justifica más el despido?".

La nota remitida subraya el punto en el que el Parque de las Ciencias refleja haber garantizado el bienestar de las rapaces y vivarios mediante la contratación, por procedimiento menor, de una empresa especializada y esgrimen los trabajadores que "y tan menor", para completar reflejado que "se ha pasado de 244 horas de servicio semanales a 19 horas, que se traduce en 2 horas diarias para las aves rapaces y 1,5 horas tres veces en semana para resto de animales", apostillando que "la empresa especializada es la misma a la que se ha cesado el contrato y ha tenido que despedir a sus trabajadores Gestión de Fauna SL".

Los trabajadores despedidos por el Parque de las Ciencias de Granada no dudan en afirmar que "como especializados que somos, podemos asegurar que no se ha garantizado el bienestar animal, con ese tiempo las aves no pueden salir al sol, beber agua, volar… y el Parque lo sabe", completando su exposición que "los acuarios se abandonarán apareciendo insalubridad y terminarán muriendo".

No han dejado pasar las afirmaciones vertidas el martes por el Parque de las Ciencias que dijo que fiel a su compromiso por ofrecer el mejor servicio a la sociedad, el Consorcio continuará esforzándose por alcanzar la mayor calidad de sus contenidos y servicios para seguir siendo un referente de la divulgación científica y educación en el ámbito nacional e internacional. Los trabajadores despedidos aseguran que "los escolares se quedan sin visita guiada a Biodomo; el museo se queda sin uno de sus mayores atractivos y de concienciación medioabiental: las rapaces y talleres de vuelo; el mariposario cierra con animales dentro sin condiciones de humedad ni temperatura". Y cierran su crítica al comunicado del Parque de las Ciencias subrayando: "Los divulgadores, la cara visible, que hacen con su trabajo y dedicación que los objetivos se cumplan y ser un referente, son despedidos sin posibilidad de subrogación en la nueva licitación".

Los grupos municipales del Partido Socialista y de Unidas Podemos anunciaron el martes que pedirán una reunión urgente del Consorcio del Parque de las Ciencias para que la Junta responsa ante el problema generado.