El despido de 15 trabajadores compromete el cuidado de las rapaces y las mariposas del Parque de las Ciencias de Granada

El Parque de las Ciencias de Granada ha despedido a 15 trabajadores que se encargaban del cuidado y mantenimiento de las aves rapaces y del mariposario, además de las visitas guiadas al Biodomo. Desde el viernes 10 de marzo no trabajan al cumplirse el contrato que el Parque tenía con Gestión de Fauna S.L. y no preverse ni prórroga ni orden de continuidad al no ser declarado servicio esencial. Esto compromete el cuidado de los animales al pasar de 244 horas semanales de mantenimiento a 19 horas semanales ya que, según ha denunciado hoy el portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ahora solo hay dos o tres trabajadores encargados de los animales, lo que tendrá sus efectos sobre los ejemplares.

Este martes, tanto el PSOE en el Ayuntamiento de Granada como el grupo municipal de Unidas Podemos han denunciado la situación y han coincidido en pedir una reunión urgente del Consejo Rector del Parque para que la Junta, que se encarga de su gestión, dé explicaciones sobre lo sucedido. Además, coinciden en lamentar la gestión de personal que se está realizando y en reclamar la contratación de los despedidos.

Los dos partidos han culpado de la situación a la Junta de Andalucía, a la mala gestión que se lleva desde Sevilla desde que en 2019 asumieron el control directo. De hecho, tanto PSOE como UP han lamentado las "explicaciones" que ha dado el Parque en su web, donde dice que se cierran el mariposario y el taller de rapaces en vuelo por "razones técnico organizativas transitorias" desde el 11 de marzo y durante un periodo aproximado de cuatro meses. "Es mentira", han coincidido Calvo y el portavoz de UP, Antonio Cambril, que detalla que de los 15 trabajadores despedidos, siete realizaban además visitas guiadas al Biodomo, que quedan suspendidas también durante todo el mes de marzo, según informa el Parque en esa noticia.

Malas condiciones para los animales

"En la pandemia, estando confinados, había una dedicación de 20 horas al día. Y con estos despidos se pasa a 19 horas a la semana, por debajo incluso de la dedicación en esos tiempos", añade Calvo, que da más datos como que la climatización, que debe estar a 26 grados, está a 18 o que la humedad, que debe ser del 62%, ha subido al 85%. "Esto tendrá consecuencias para los animales", asegura Calvo. La concejal de UP Elisa Cabrerizo asegura que de seguir así los animales sufrirán mucho y habrá muertes, sobre todo en el mariposario. "Si tardan cuatro meses en solucionarlo habrá que crear otro mariposario desde cero", ha dicho.

Los dos partidos han culpado de la situación a la Junta de Andalucía, a la mala gestión que se lleva desde Sevilla desde que en 2019 asumieron el control directo. "Ha habido un grave error de plazo y se trata de una anomalía que es una chapuza. De un día para otro los trabajadores se quedan con una mano detrás y otra delante. Además les comunicaron el despido por llamada telefónica", ha dicho Calvo, que denuncia "falta de transparencia en los procedimientos" a raíz del cambio de funcionamiento del Consorcio, gestionado desde Sevilla a través de Giro. "Ya anticipamos que acababan con un modelo de éxito y esta es la consecuencia, un grave problema con el personal".

Además, lamentan que esta situación genera un "engaño" a los visitantes, que no pueden visitar espacios cerrados. "Nos consta que ante petición de hojas de reclamaciones de visitantes se les "compra" con otros premios como acceso a otros espacios", asegura el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

Reunión urgente y explicaciones

PSOE y UP exigen soluciones ante esta situación. El PSOE ha exigido dar cobertura laboral a los 15 trabajadores para garantizar el cuidado de las rapaces y vivarios. Ante eso, el propio alcalde, Paco Cuenca, y el presidente de la Diputación, José Entrena, como miembros del consorcio, van a remitir una "solicitud para convocar de forma inmediata la comisión ejecutiva del Consorcio para abordar este conflicto". Además, piden la "revisión urgente del pliego para que puntúe contar con trabajadores con experiencia y dar así continuidad laboral a los despedidos. Algunos llevan más de 15 años desarrollando su trabajo. De lo contrario perderán su antigüedad y su trabajo ya que al no tener convenio no tienen subrogación", ha dicho Calvo. Así, reclaman la publicación inmediata del nuevo contrato "y modificar hasta entonces el mantenimiento de los espacios y el cuidado de los animales". "Dos o tres meses antes tendrían que haber sacado el nuevo pliego para finalizado el actual esté la nueva empresa funcionando. Si no podían, tenían que haber pactado una prórroga y si se han extinguido las posibilidades de prórroga, una orden de continuidad por servicio esencial", informa Calvo.

UP ha pedido también la reunión urgente del Consejo Rector, así como una reunión con el director del parque para que dé explicaciones. También la parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán registrará una pregunta a la Consejería de Cultura para que expliquen los planes sobre el futuro del Parque.

El grupo de UP ha solicitado ya esta misma mañana la convocatoria urgente del consejo rector para que aborde como punto del orden del día esta información así como una reunión con el director para obtener información al respecto. Cambril ha felicitado que el PSOE se sume a las denuncias sobre la situación del Parque: "Por fin se enteran. Han tardado tres años en los que este grupo municipal ha estado denunciando que el parque iba hacia el precipicio y había riesgo y mala gestión. Haremos bloque común si hace falta. Les damos la bienvenida a la realidad", ha dicho.

Cambril ha recordado el abrazo al Parque de las Ciencias que organizaron junto a otros colectivos en diciembre de 2019 cuando se conocieron los planes de la Junta para cambiar la forma de gestión. "Se han cumplido nuestras peores pesadillas. El segundo nodo de atracción de Granada ya no es que no sea un modelo de éxito sino es que retrocede. El caos es total".

UP ha denunciado que en plena "temporada alta de visitas se cierren servicios" y ha dicho que también están cerradas la sala eureka, la biblioteca y "hasta la tienda está sin reponer stock desde primeros de año". "Desde que se hizo cargo la Junta no ha habido ni una sola exposición por parte del Parque, cuando antes era un referente europeo de exposiciones. Ahora todo lo compramos. No se produce ni se exporta nada".

Cabrerizo ha apuntado que según las informaciones de UP las razones de los despidos es que se "van a consolidar otros puestos de trabajo como estructurales". Así, ha dicho que los trabajadores ya han recurrido a los tribunales contra este despido. "Vamos a hablar con el resto de grupos para llevar a Pleno una moción o iniciativa en defensa del Parque", han añadido.