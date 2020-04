Los trabajadores de la ayuda a domicilio de Granada exigen test y equipos de protección

Los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de la capital granadina siguen pidiendo más medios. Un mes después del inicio del estado de alarma, continúan reclamando equipos de protección para desarrollar su trabajo con seguridad para ellos y para los usuarios, personas mayores y dependientes.

Según el delegado sindical de CCOO en el comité de empresa de la Ayuda a Domicilio de Granada capital, Michel Angelo de María, les hacen falta más mascarillas, y de mayor calidad, guantes y batas desechables. Hasta ahora siempre les han dicho que cumplen con las medidas de las autoridades pero su sorpresa ha llegado cuando los servicios de Armilla y de Motril han recibido equipos de protección completos, por lo que reclaman a la empresa Arquisocial y al Ayuntamiento de Granada una respuesta.

"Somos 700 trabajadores que realizamos unos dos o tres servicios en domicilios cada día, por lo que somos un riesgo para los usuarios y nuestras propias familias. Nos dan mascarillas quirúrgicas cuando llegan y guantes de vinilo, no de nitrilo, por lo que los trabajadores tienen que tirar de sus medios, comprar material o tirar de ingenio para protegerse", explica De María.

El problema, según denuncia, es que "la Junta no nos considera personal de riesgo", por lo que el argumento de administración y empresa es que con el material que tienen no necesitan más. "Pero no es así porque estamos con mayores grandes dependientes, vamos al supermercado, a farmacias, mantenemos contacto y somos un riesgo", por lo que pide que se les considere personal de riesgo.

Además, De María exige que se les hagan test y pruebas fiables "tanto a los trabajadores como a los usuarios" como está ocurriendo por ejemplo en residencias para actuar ante cualquier positivo. "No nos han hecho pruebas y es muy difícil tener un positivo confirmado oficialmente pero los hay", dice.

"Desde CCOO hemos puesto reclamaciones al Ayuntamiento, a la Junta y al Gobierno para pedir una actuación y no tenemos respuesta", explica. Esperan que mañana en reunión de portavoces de grupos municipales se pueda dar una solución a esta denuncia. "El Ayuntamiento es el que tiene la potestad y nos tiene que dar respuesta para reducir este riesgo", asegura.

De María asegura que el servicio se está prestando en buenas condiciones gracias a la labor de los trabajadores y que "los usuarios están muy contentos y agradecidos". También reconoce que ante cualquier síntoma o parte médico de baja se está garantizando las cuarentenas de los trabajadores.