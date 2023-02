Los trenes Avant Granada-Sevilla duplican en un año los viajeros de los dos anteriores

Los trenes Avant de Alta Velocidad entre Granada, Córdoba y Sevilla aumentaron el número de pasajeros durante el año pasado en un 61% con respecto a los dos años anteriores. Es decir, más de la mitad de los viajeros que ha transportado este servicio desde su nacimiento en febrero de 2020 se registraron en 2022, lo que indica el potencial de la conexión después de los problemas al transporte derivados de la crisis del coronavirus. Además, la relación Granada-Málaga suma 102.000 pasajeros en ocho meses.

En concreto, el servicio Avant de Renfe que une las ciudades de Granada, Córdoba, y Sevilla cumple este jueves su tercer aniversario con un balance total 845.500 viajeros, de los cuales más de la mitad (428.700) utilizaron este servicio en 2022, un 61% más que en el ejercicio anterior. Hay que tener en cuenta que el inicio de los trenes Avant entre las tres ciudades andaluzas se inicio apenas un mes antes de la crisis del Covid-19, cuyas restricciones marcaron cifras bajas de uso durante el resto del año 2020 y 2021 en su totalidad. No fue hasta el año pasado cuando se recuperaron las tres frecuencias, a la que habrá que sumar en este 2023 los números que arroje la cuarta frecuencia, puesta en marcha este pasado enero.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, en estos tres años el servicio Avant Granada-Córdoba-Sevilla ha evitado la emisión a la atmósfera de 18.163 toneladas de CO2, en sustitución del vehículo privado, ha informado Renfe en una nota de prensa.

Avant Granada-Sevilla

El 16 de febrero de 2020 fue el primer día de servicio comercial de este servicio con una oferta para viajar entre ambas capitales de 4 trenes Avant directos y diarios por sentido. Poco después de un mes, esta programación se vio afectada por la declaración del Estado de Alarma y las estrictas restricciones de movilidad que impuso el Covid-19.

Tras una recuperación progresiva de la oferta inicial, tres años después, Renfe ha restablecido la totalidad de la oferta Avant Granada-Córdoba-Sevilla, con la recuperación de la cuarta frecuencia el pasado 25 de enero.

Los ocho trenes Avant diarios enlazan la capital granadina y la hispalense en un mejor tiempo de viaje de 2h 30 minutos, con paradas intermedias en Loja, Antequera AV, Antequera Santa Ana, Puente Genil-Herrera y Córdoba.

Incidencia

Precisamente esta mañana una treintena de viajeros que iban a tomar el primer tren Avant desde Sevilla hasta Granada han visto cómo se suspendía el servicio debido a una incidencia inesperada en el tren que les debía transportar desde Santa Justa a las 7:39 horas de la mañana. La falta de material rodante disponible ha impedido a Renfe poder utilizar otro tren, de la Serie 104, para suplir el servicio.

Los viajeros han tenido que esperar al convoy de las 9:13 horas para poder realizar el trayecto llegando a Granada una hora y media más tarde del tiempo previsto para el primer desplazamiento.

Avant Granada-Málaga

En abril de 2022 Renfe incrementó la oferta de servicios Avant en Granada, con la puesta en servicio de cuatro trenes, dos por sentido con Málaga. Cuatro meses más tarde, el 5 de agosto, Renfe amplió esta oferta con la capital de la Costa del Sol a seis frecuencias diarias. En estos ocho meses, un total de 102.000 viajeros utilizaron estos trenes, que unen ambas ciudades en una hora y diez minutos, con paradas en Loja y Antequera AV (en ésta última desde el pasado 25 de enero).

Esta oferta de servicios Avant en Granada está incluida en la medida del Gobierno de bonificación del abono recurrente por el que se aplica un descuento del 50 por ciento para viajar durante todo el año. Es decir, se mantienen los actuales abonos a mitad del precio habitual: Abono Tarjeta Plus (para realizar entre 30 y 50 viajes), Tarjeta 10 Plus (para 10 viajes con una validez de dos meses) y Tarjeta Plus 10-45 (para 10 viajes con una validez de 45 días). Los viajeros pueden adquirir el abono Avant a precio reducido a través de los canales de compra habituales: página web, taquillas de la estación, venta telefónica y agencias de viaje.