Exámenes sin café

El pasado 8 de junio el premio Nobel de Química Jean Pierre Sauvage compartió un brevísimo café con parte del equipo decanal en la Facultad de Ciencias. Faltaban unos minutos para que el científico ofreciera una charla en el centro de la Universidad de Granada (UGR) y el café sirvió para ofrecer la gratificante imagen de un Nobel entre los estudiantes. El pasado 15 de diciembre, Ciencias acogió el evento de divulgación Desgranando Ciencia, en el que uno de los ponentes fue José Luis Crespo, conocido por su labor de divulgación científica en You Tube. Las máquinas de vending fueron testigos del encuentro entre el youtuber y los asistentes a su charla. Dos encuentros, uno en la cafetería y el segundo en el hall de la Facultad. Entre ambas imágenes, un hecho. La Facultad suma varias semanas sin cafetería, por lo que los estudiantes se ven obligados a recurrir a las máquinas expendedoras –que se han multiplicado– o a los establecimientos de la zona, entre Gonzalo Gallas y Fuentenueva. No es la única Facultad que no tiene este servicio. Hasta tres centros de la UGR –que ayer comenzó el periodo de exámenes del primer semestre– están sin cafetería y en dos más se ha cambiado la concesión recientemente.

Según explican fuentes del Rectorado de la Universidad de Granada, “en este momento han coincidido varios cambios en las concesiones administrativas de gestión de las cafeterías de algunos centros”, como es el caso de Ciencias (sin café desde diciembre), Psicología y Ciencias del Deporte. En Bellas Artes y Colegio Máximo “no han llegado a cerrar, a pesar de estos cambios”, indican desde el Rectorado, aunque al menos en el Colegio Máximo durante varias jornadas antes de las fiestas navideñas no se prestó este servicio por el cambio de concesión. El anterior concesionario sumaba quince años al frente del establecimiento hasta que éste salió a concurso y no salió adelante su propuesta de continuar.

La situación más llamativa se da en Psicología, que “lleva más de un año cerrada por reformas y porque la adjudicación quedó desierta en el concurso público, que se ha vuelto a convocar”, indican las mismas fuentes oficiales de la Universidad. Por otra parte, los contratos de las cafeterías de las facultades de Ciencias y Ciencias del Deporte fueron rescindidos recientemente, aunque la de Ciencias ya tiene nuevo adjudicatario, que está llevando a cabo la adecuación de las instalaciones y abrirá en este mes de enero. “La de Ciencias del Deporte va a salir a adjudicación en breve, aunque se está buscando una solución transitoria”, indican desde la UGR.

En Bellas Artes, a primeros de diciembre los estudiantes se movilizaron (incluso colgaron una pancarta en la fachada de la Facultad) para pedir que no se cerrara el establecimiento. Finalmente no ha sido así, tal y como informó la Delegación de Estudiantes de este centro a través de las redes sociales.