Los vendedores del mercadillo del Zaidín anuncian una manifestación y animan a las clientas "a que nos apoyen"

Mari Cruz, Carmen y Mari Trini comparten impresiones en un sábado, el segundo ya, sin venta ambulante en el barrio del Zaidín. "Aquí no molestan", afirma Carmen. "Por lo visto tienen puestos pequeños", añade Mari Cruz. "Eso se negocia", responde Carmen. Creen que espacio hay, recuerdan las quejas de los vecinos de la Torre de la Pólvora, la anterior ubicación de los puestos, y sopesan que el cambio es "cuestión de adaptarse". "Deben llegar a un acuerdo", sostienen.

Los vendedores, por su parte, afirman que no recuerdan un momento de tanta unidad desde hace 34 años. Entonces hubo un encierro en señal de protesta por la decisión del Ayuntamiento de Granada de eliminar los mercadillos de Zaidín y La Chana y dejar a la ciudad con un único punto de venta ambulante, en Almanjáyar. Aquel episodio lo señalan como un hito en la unidad del colectivo dos de los comerciantes que el sábado decidieron plantarse. Antonio Granizo sabe de aquello porque su abuelo estuvo allí, al igual que el padre de Manuel Zurita. "Se encerraron en la Iglesia de La Chana, en la Sagrada Familia", relata el primero, que cuenta que estuvieron dos meses encerrados. "Siempre hemos intentado ser elásticos", contesta Manuel sobre estas tres décadas sin incidencias. Ambos sacar a relucir las deficiencias que tiene el espacio de Baden Powell para la instalación de los puestos. También apuntan a las mejoras que se podrían hacer, ya puestos, en La Chana, donde ni se han cortado las ramas ni hay servicios para clientes ni vendedores. "Si te pones malo de la barriga, con el perdón de la expresión, dentro del coche en una bolsa", detalla Antonio.

Del mercadillo del Zaidín, prosiguen "comemos 152 familias, y han reducido en 24 los puestos. Los que estaban vacantes han desaparecido", asegura el comerciante, uno de los presentes este sábado en Baden Powell para informar a los medios de la situación. "Aquí hay familias vulnerables, y dos semanas sin venta es mucho tiempo. Algunos se han ido a otros sitios a vender", explica sobre las posibles ausencias de vendedores.

Los que están exhiben unidad. Ejerce como portavoz Melchor Tirado. "Necesitamos negociar", clama ante los suyos. Entre éstos, hay quien asegura que se ha visto "coaccionado por la Policía Local". Afirman que les han dicho que "o me pongo, o no puedo estar". Afirman, además, que se les ha amenazado con una denuncia si aparcaban sus vehículos en la zona reservada para el mercadillo y no ponían el puesto. Juan Antonio Jiménez ha aparcado dentro del recinto, mientras que Manuel Zurita ha dejado su vehículo fuera, al igual que Roberto Ruiz. Juan Antonio relata que "hemos venido al mercado, como no han arreglado ni quitado las pérgolas, no hemos montado. No han hecho nada". Otros señalan que lo único que se ha hecho es rebajar el acerado.

"No podemos montar aquí, no cogemos", añade Tirado, que reitera que "el mercadillo es un centro comercial abierto y tiene que haber seguridad". Pide que "se sienten Cuenca y Raquel", en referencia al alcalde, Francisco Cuenca y la concejal de Ocupación de Vía Pública, Raquel Ruz, que, según insisten, mintió al decir que la semana anterior hubo comerciantes coaccionados para no instalarse "y pediré cuentas por calumnia. ¿Por qué dijo eso?".

"No montaremos hasta que nos escuchen", prosigue Tirado, que añade que pedirá que se les "devengue" de las tasas municipales en proporción por no vender en estas dos semanas. Dos semanas sin mercadillo que podrían ser tres. Para el sábado que viene hay anunciada una movilización de los comerciantes, que cuenta con el apoyo de compañeros de Almería y Jaén, y que recorrerá el centro de Granada desde Triunfo hasta el paseo del Salón. Para esta manifestación Tirado pide el apoyo de las "clientas". El lunes tienen previsto conformarse como asociación en un acto que se celebrará en el Ayuntamiento de Churriana. "El día que esté la asociación iremos con la pancarta más grande", adelanta el portavoz del colectivo, que señala que, ahora, su manera de "manifestar mis derechos es no montar" su puesto.

"Si se hubiesen sentado antes no hubiese ocurrido esto", reflexiona sobre las protestas del colectivo que "puedo demostrar que somos 152". Parte de ellos, 83, están representados por el letrado Jorge Maya de forma formal, mientras que el resto, reseñan, han manifestado su adhesión de forma verbal.

Maya, por su parte, apunta a que el juzgado no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda planteada por los vendedores, que solicita que se paralice el traslado. Un auto del 16 de marzo indica que no se han acordado cautelarísimas, pero que el procedimiento sigue. El Ayuntamiento tiene diez días de plazo para alegar lo que considere oportuno. Una vez pasado ese plazo, el juzgado podrá acordar cautelares, o no. El abogado, además, insiste en que "es incierto que se haya coaccionado a nadie".

Juanma Morente, uno de los vendedores que ha secundado el plante, indica que "no se han intentado resolver los problemas" de Torre de la Pólvora. En la misma línea se pronuncia otro comerciante. "Si hubieran contado con nosotros..".