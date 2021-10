El viernes de Corpus lectivo en Granada trae un nuevo mensaje de la Concapa

La polémica que gira en torno a los días no lectivos en la capital de Granada continúa. A este asunto aún le quedan capítulos, dado el descontento que se sigue mostrando desde la comunidad educativa, desde donde manifiestan que no dejan de sumarse colegios y Ampas a las reivindicaciones para que el viernes de Corpus sea no lectivo.

Todo surgió cuando, desde el Ayuntamiento de Granada, se decidió señalar el día de Mariana Pineda como festivo, a consecuencia de que el Día de la Toma caiga en domingo y su festividad no se traslade al lunes con el propósito de no acumular un perjuicio a los comerciantes de la capital en plena campaña de Navidad. Así, los dos días festivos que puede designar el Consistorio en la ciudad quedan ya copados, recayendo en el jueves de Corpus, día grande de la capital, y, en este 2022, el día de la Mariana.

Esto lleva, a su vez, a señalar el Día de la Mariana y el Día del Corpus como no lectivos, con lo que se utilizan los días sin clase de libre designación que deja el Consejo Escolar Provincial para que cada municipio los use a su discreción. El resultado es que uno de los días que tradicionalmente se marcaban en el calendario escolar como no lectivo, el viernes de Corpus, en 2022 queda como día de clases, lo que rompe el puente de la semana grande de Granada.

A esto, la comunidad educativa encabezada por la Concapa se pronunció a través de un escrito, firmado por más de 40 centros y Ampas, por el cual solicitaba el pleno municipal que no dejara el viernes de Corpus como día con clases. El movimiento del Ayuntamiento de Granada, por parte del concejal de Educación, Jacobo Calvo, fue el de enviar una misiva a la Delegación de Educación de la Junta pidiendo que eliminaran del calendario de no lectivos el día 25 de febrero, jornada que nunca ha sido ni fiesta ni no lectivo, de manera que quedara un día más de libre disposición para poder colocarlo donde se estimara oportuno, en este caso, el viernes de Corpus.

La Junta, por parte de la delegada territorial de Educación en Granada, Ana Berrocal, también dio la réplica mediante un comunicado, una carta abierta a la comunidad educativa. Aquí exponía todas las bases legales que amparan su decisión, entre otras, el carácter obligatorio de definir el calendario escolar de siguiente curso mediante la reunión del Consejo Escolar Provincial antes del 31 de mayo. Es fecha, según la Junta, hace imposible atender cualquier reclamación que se realice desde el Ayuntamiento, por estar fuera de los plazos permitidos por la ley.

Así las cosas, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Pablo Luque, hace unas declaraciones a Granada Hoy en las que traslada el sentir de la comunidad educativa, donde indica que “la gente en los colegios está levantada, porque van a obligar que un gran porcentaje de los padres no lleven a sus niños al colegio el viernes, cuando el viernes de Corpus siempre ha sido un día no lectivo”.

Pablo Luque muestra su descontento y señala que “cuando hablo con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, me dice que, aunque la festividad local hubiera caído en el Día de la Ofrenda Floral, tampoco hubiera arreglado nada”, pero el presidente de Concapa comenta que “si llegan a dejar las fiestas como estaban, es decir, el 2 de enero, Día de la Toma, y el jueves de Corpus, no habría ningún problema, porque el Consejo Municipal hubiera tenido un día a su disposición y hubiera sido para el viernes de Corpus, como es habitual”.

Para Luque, “si no han querido hacerlo así, ha sido por un tema político y nos demuestran que no miran por las instituciones, sino por la utilización política de todo y, en este caso les fastidian a las familias el Corpus, que está hecho como fiesta local para disfrutar en familia”.

Además, el representante escolar afea que “tenían una solución en su mano, que era haber dejado los no lectivos del año 2022 como era la costumbre y que, para el próximo año, si quieren poner la Mariana, que lo hagan, pero para este curso dejarlo como estaba y hoy por hoy no quedemos sin el viernes de Corpus como día no lectivo y aquí la culpa la tiene solo el Ayuntamiento”.

Pablo Luque explica que “en la reunión del Consejo Escolar Provincial de este año, la cual cuenta con representación del Ayuntamiento de Granada, no se ha dicho nada en contra, en cuanto a la determinación de estas fechas”, por ello, con conocimiento de ello, desde el Ayuntamiento no hubo objeción, mientras que podían haber dicho que este año iban a cambiar la festividad local, ante lo que se hubiese podido maniobrar quitando el día 25, que será no lectivo el próximo curso y nunca ha sido festivo, y eligiendo el viernes de Corpus, ya que al resto de representantes del consejo de las diferentes zonas de la provincia les daba igual”.

Además, el presidente de la Concapa subraya que “el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento ahora dice que en aquella reunión no estaban ellos, sino que acudieron representantes del PP y Ciudadanos, quienes gobernaban en aquella fecha, pero no es excusa, porque, si ya están las fechas elegidas podrían esperar el curso siguiente para realizar cualquier cambio”.

Pablo Luque concluye que “eliminar el viernes de Corpus del calendario de días no lectivos tiene muchos efectos colaterales, porque nos dejan a los padres sin fiesta patronales, lo padres ahora no podrán festejar el Día del Corpus porque tendrán que madrugar al día siguiente para llevar a sus hijos al colegio, o a padres que se suelen ir de puente en esas fechas y ya no van a poder”. Con este panorama, Luque vaticina que “algunos colegios incluso pondrán examen ese día, ya que es fin de curso, para garantizarse que los niños vayan a clase, es época de exámenes”.

Así, según el presidente de la Concapa, “para nosotros sigue siendo una intransigencia del Ayuntamiento, que se ha querido lavar las manos metiendo la pelota en el Consejo Escolar Provincial, aun sabiendo que las fechas se eligen antes del 31 de mayo”.

Tras este nuevo envite de la comunidad educativa, está por ver si queda algún margen de maniobra por parte del Ayuntamiento de Granada para aceptar el reto y poner el viernes de Corpus como no lectivo o si, simplemente, cambiar el calendario y dejar el Día de Mariana Pineda con clases para que los niños se queden en sus casas el viernes de Corpus y hacer puente.