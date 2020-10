Pero no, no estaba llorando por mí. Casi cuarenta años en esta ciudad me permiten concluir que aquella fue una decisión acertada. Además, el arzobispado quiso desmontar el milagro y emitió enseguida un comunicado diciendo más o menos que no existía indicio alguno de intervención natural. Todo había sido obra de un sacristán que, viendo los acontecimientos políticos que se sucedían en España, creyó necesario pintarle de rojo las lágrimas que exhibía la Virgen que se encontraba a la entrada de la basílica. ¡La Virgen lloraba por la situación de España y del mundo!, parecía ser el mensaje subliminal que quería aportar el sochantre tramposo. Un año antes habían atentado contra el Papa Juan Pablo II y en España se celebraban las elecciones generales que iban a permitir un gobierno laicista que dejaría apartada a la Iglesia. Había que hacer algo y qué mejor que acudir a las "reminiscencias mágicas propias del Sur español", como había escrito el teólogo Castillo, para inventarse un milagro, un milagro que atenuase las oleadas de neopaganismo que se cernían sobre el país.

Contar lo que he vivido en una ciudad ‘milagrosa’

Pienso que el mejor favor que puede hacer un periodista –que está al final de su carrera– a una ciudad es contar como fue la vida del entorno en el que ha vivido: cómo eran sus calles, como eran sus plazas, como eran los personajes que la habitaban, como eran sus monumentos, como eran sus bares y tabernas, como eran sus instituciones, como eran sus políticos y, en fin, como era su historia. Durante cuarenta y tantos años he trabajado como periodista en Granada, primero en el diario Ideal y ahora en Granada Hoy. He sido presidente de la Asociación de la Prensa y también he participado en muchos programas radiofónicos y de las televisiones locales. He ido siempre que he podido allá a donde me han llamado. He conocido lugares muy acogedores, personas muy interesantes y situaciones que merecen la pena recordar. Sin recuerdos, no hay personas ni ciudades. A partir de hoy, todos los domingos haré partícipes a los lectores de este periódico de unas confidencias contadas de manera original y apasionada –por lo menos lo intentaré– por alguien que llegó a esta ciudad de manera ‘milagrosa’ y en la que, al final, decidió vivir.