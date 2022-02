La zapatería de un morisco en el Zacatín

(Sirva de modesto recuerdo en el centenario del nacimiento del prolífico arabista granadino, el profesor Juan Martínez Ruiz (1922-1992) cuya obra nos sirve de fuente).

Fue la calle Zacatín una de las más importantes de la Granada musulmana y morisca de los siglos XV y XVI. Iba desde la Plaza de San Gil a la de Bibarrambla. Hasta se cita en el poema fronterizo sobre la pérdida de Alhama: “Paseábase el rey moro/por la ciudad de Granada/desde la puerta de Elvira/hasta la de Vivarrambla/….y en un caballo cabalga/por el Zacatín arriba/subido se había a la Alhambra/¡Ay de mi Alhama!”.

Dicen los que saben que zacatín significa barrio de ropavejeros en los que se instalaban mercados de baratillos; pero la verdad es que el Zacatín era como un pequeño zoco en el que estaban las mejores tiendas de sedas, platerías, tejidos, zapaterías, etc. “Calle nombrada en toda España por su grande comercio de diversas cosas”, nos dice Jorquera en sus Anales (s. XVII).

De la mano de uno de los estudiosos más meticulosos, el lingüista granadino Juan Martínez Ruiz que rastrea en los legajos del Archivo de la Alhambra, visitamos una curiosa zapatería de mediados del siglo XVI; la regentada por el morisco Alonso de Mendoza el Zaporte que, un buen día sin saber por qué y sin decir nada a nadie, despareció del barrio y se marchó a Berbería (norte de África). Sospecharon los vecinos; no lo veían en la tienda; tal vez estaba enfermo, pensaron algunos. Era difícil la convivencia cristiano-morisca en Granada. ¿Qué tipo de zapatos vendía Zaporte en el Zacatín? Curioso el inventario que de los artículos almacenados se hizo.

El 18 de mayo de 1564, cumpliendo órdenes escritas, se personó en la tienda un alguacil, siendo recibido por Lorenzo Zerrax, suegro del Zaporte, que había comprado el establecimiento; hizo un inventario de las prendas y calzados que vendía y concluyó que prácticamente todos los modelos eran de mujer pero “a la moda morisca”.

A pesar de las reiteradas prohibiciones de vestir a la morisca, el zapatero Zaporte seguía vendiendo lujosos modelos “a la moda morisca” que él mismo fabricaba para muchachas granadinas; lo demuestra el hecho de encontrarse en la tienda pares aún sin coser; mientras que los zapatos de caballero que vendía eran “a la castellana”. En el inventario realizado se encontraron 55 pares de zapatos de hombre por 155 de mujer y 10 pares de zapatos de niño. Y es que parece que las mujeres granadinas, incluidas las cristianas viejas que con las moriscas convivían, gustaban de lucir los lujosos zapatos moriscos que Zaporte vendía. Sobre todo los costosos modelos de serbillas, chapines, rehihas y zapatos de seda de colores. Hoy conocemos esos diversos tipos de zapatos que se vendían en el Zacatín gracias a las ilustraciones que nos dejó un viajero alemán, de nombre Christoph Weiditz que por Granada vino en 1529 y dibujó las indumentarias y calzados de nuestros paisanos moriscos y cristianos de aquel tiempo. Igualmente los vemos en la escena del bautismo de los moriscos que Felipe Bigarny nos dejó en el sotabanco del retablo mayor de la Capilla Real (1520).

Eran las servillas (xerbillas) el calzado de las siervas (esclavas) de suela recia y piel de carnero sujeto por una banda de cuero; eran los chapines elegantes tipo alcorques de gruesa suela de corcho y sin punta, generalmente verdes o leonados; eran las rehihas especie de escarpines para muchachas.

No ha perdido el Zacatín su aspecto comercial; estuvo calzados Garach y aún quedan zapaterías: Maciá, Salas, Sierra, Toni Pons y no sé si alguna más. Un paseo por el actual comercio del Zacatín, junto a la Alcaicería, nos trae recuerdos moriscos, y al paso que vamos, milagro sea que no acabemos calzando babuchas o comprando los modelos del morisco Zaporte.