"No somos los únicos 'goleores', que hay más": Relato de una mañana en la zona cero de las cumbres de Granada

A las 9:16 minutos de la mañana del 5 de octubre de este 2023 varios viajeros preguntaban cómo pasar hacia el Palacio de Congresos. Uno de ellos llevaba traje y acreditación al cuello. Con la mano, su interlocutor lanza una elipse a todo lo ancho que da el brazo. Hay que ir por el otro lado. Ese gesto -extender el brazo y lanzar un gran redondel con la mano, mientras que con el dedo se señala a un punto lejano- posiblemente fue el más realizado en esta jornada, la primera de las dos jornadas en las que Granada se convierte en epicentro de la alta política continental. La ciudad acoge dos citas de máximo nivel. Una de ellas es la tercera edición de la Cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a medio centenar de dirigentes del continente. La segunda, este viernes, es la reunión informal del jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea, organizada por la presidencia española del Consejo de la UE. Las dos han obligado a un amplio dispositivo de seguridad y a conturbar la rutina de quienes habitualmente van en coche al centro o tienen que ir por Armilla.

Las inmediaciones del Palacio de Congresos congeniaban la estampa de unas calles sin coches, fuertemente vigiladas, y decenas de personas que iban y venían, cada uno a lo suyo, a pie. El fuerte dispositivo de seguridad, bien visible, estaba reforzado con agentes de paisano y contaba con soporte desde las azoteas. La más evidente, la del que fuera Hotel San Antón, con una carpa azul y un dron dedicado a sobrevolar lo que se puede denominar la zona cero de las cumbres. Alrededor, como satélites, los granadinos, muchos de ellos expectantes. Otros, a lo suyo, a sus quehaceres, su trabajo, con sus carros de la compra.

En una de las cafeterías junto al Palacio de Congresos se vivía el trajín propio de las nueve de la mañana, pero con detalles singulares. En una de las mesas altas dentro del local, varios miembros del Ejército toman café con agentes de la Policía Nacional. A dos pasos, en otra mesa, media docena de personas lucen acreditación y pinganillo. Son miembros de seguridad que cogen fuerzas antes de la intensa mañana que espera. Durante meses se ha desarrollado un trabajo previo y discreto que, ahora, esta mañana, aflora con decenas de agentes y vehículos. Salen los de seguridad y entran varios trabajadores, también acreditados, de una agencia de viajes.

En la carpa ubicada entre la entrada al parking por San Antón y el establecimiento que ahora ocupa la lonja del Violón se indica cómo acceder al Palacio. Buscan indicaciones los de prensa y las camareras de la empresa de cátering. Todas con moño bajo, bien repeinado, zapato plano, sin joyas en las manos, vestidas con pantalón y mandil, todo de negro, y con pajarita roja. "Yo estaré con los primeros ministros. No puedo llevar móvil", explica una de ellas. Saben a qué hora tienen que estar en el Palacio de Cogresos. Servirán café, el almuerzo, otro café y la cena. "Ya estuvimos con los Reyes dl día de las Fuerzas Armadas", señala otra de las jóvenes. Todas lucen una sonrisa impecable.

En Abonos Bolívar la mañana está siendo de lo más tranquila. Han avisado a los proveedores de que este jueves no manden mercancía. Prácticamente imposible llegar en coche hasta este punto, a escasos metros del Palacio de Congresos. Han sido previsores y señalan que han salido con tiempo, ante lo que pudiera pasar con los cortes de tráfico. Esa misma prevención ha llevado a algunas familias del cercano colegio Tierno Galván, uno de los dos públicos que hay justo en la zona cero, a solicitar de forma extraordinaria el servicio de aula matinal. El director, Alonso Guerrero, señala que la asistencia del alumnado al centro ha sido generalizada. "Han faltado cinco alumnos en las diferentes clases, lo que entra dentro de la normalidad". Además de no faltar, han llegado a su hora. "La puntualidad ha sido también la de un día normal de clase", añade el director del colegio.

Otro de los puntos sensibles dentro del perímetro de seguridad establecido junto al Palacio de Congresos es la Oficina de Empleo en la calle Sos del Rey Católico. Fuera, ni un coche. Es una de las vías en las que, durante estos día, no es posible aparcar. Dentro, uno de los funcionarios explica que han mantenido las citas telefónicas, pero que las presenciales las han reubicado en previsión de que los usuarios de la Oficina no pudieran llegar. El día de antes se atendió al doble de personas que en un día normal y la semana que viene también se intensificará la atención con las citas que han tenido que reubicarse por las cumbes. En el Centro de Salud de Manuel de Góngora fuentes de Salud indicaron que no ha habido ningún cambio y calificaron la situación de normal.

Junto al vallado colocado en el acceso de la rotonda del Palacio de Congresos desde poco después de las diez de la mañana comenzó a formarse un grupo de curiosos. Sobre las diez y media eran una quincena. La llegada de las delegaciones estaba prevista para las once y a esa hora ya eran varias decenas las personas apostadas en este punto. "No somos los únicos 'goleores', que hay más", señalaba un hombre a otro con una expresión granadinísima. En las inmediaciones, agentes de la Policía Nacional y la Local daban indicaciones a peatones y conductores y también daban cuenta de detalles jugosos sobre, por ejemplo, la presencia de francotiradores. "Hay de esos, pero están escondidos".

A las doce menos cuarto dio inicio una de las concentraciones convocadas para estos días que, sin duda, han estado más cerca del lugar de la reunión internacional. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se manifestaron brevemente por la equiparación salarial de ambos cuerpos con respecto a lo que cobran miembros de cuerpos Locales y de policías autonómicas. Cobran un 30% menos y quieren llevar su reivindicación, que se prolonga durante tres décadas, a Europa. Son 19 personas, explicó César Calín, su portavoz, por lo que, aseguró, no han tenido que pedir autorización para sacar su pancarta, lanzar su mensaje, atender a los medios y recoger de forma muy ordenada. Todo en apenas un cuarto de hora.

El mundo mira a Granada Y Granada ¿qué mira? Por dos jornadas ve alterado su día a día por impactantes imágenes de vehículos blindados y agentes de seguridad. Hay policías en cada punto de acceso a la zona del Palacio. Por supuesto que ha habido quejas por las vueltas que algunos han tenido que dar y por las indicaciones, a veces contradictorias, dadas por los policías pero sin mayores sobresaltos. "Hasta la presente, nada", resume una cartera en plena jornada laboral mientras entrega una carta al director del Tierno Galván. Y que dure.