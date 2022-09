Aitor Karanka, técnico del Granada CF sobre el Eibar: "Será complicado y más si hacemos lo que no tenemos que hacer"

El Granada CF disputa este lunes la quinta jornada de Liga en el Estadio de Ipurúa ante la SD Eibar. Para este encuentro, Karanka no podrá contar con Óscar Melendo y Alberto Soro; además,

El técnico advirtió de que Perea e Ignasi Miquel “van a salir más tarde a la sesión de este sábado porque van a trabajar más tiempo con los fisios".

“Con lesiones musculares, no sabemos cuándo pueden estar, pero esperamos que estén cuanto antes. Hablando con el cuerpo médico, saben que son importantes. Poner fechas en lesiones musculares no me gustan”.

Sobre esa posición de media punta, el vitoriano admitió que da bastantes vueltas. “En mi cabeza esta semana ha habido muchos pensamientos de variar dibujo y utilizar diferentes sistemas. Quedan dos días e intentaré dar con la tecla para elegir a los mejores acorde al sistema que utilizamos. Perea que puede jugar ahí no sabemos si puede llegar”.

El Eibar

Sobre el Eibar, Karanka volverá a su tierra para disputar un encuentro más que complicado. “Jugar en Ipurúa nunca ha sido fácil. Estuvieron a punto de ascender el año pasado. Será muy complicado y más si hacemos lo que no tenemos que hacer. Va a ser un partido donde el Eibar puede dominar. Roban mucho en campo contrario y tenemos que intentar contrarrestar esa profundidad”.

“Está claro que con la plantilla que tenemos, si no cometemos errores vamos a generar ocasiones. En otros sitios sabíamos que teníamos que minimizar los errores. Si perdimos es porque merecimos perder. Aunque no jugamos un buen partido, tenemos muchas ocasiones. En ese sistema ahora faltan dos jugadores. Estamos en fase de construcción”, reclacó.

Sobre el conjunto armero, el técnico advirtió que “domina casi todas las fases del juego. Es una opción que siempre está ahí. No me canso de decir que todos tienen que estar preparados. Va a haber momentos en que jugadores que parece que no cuentan sean importantes”.

Cambiar la mentalidad

Algo tiene que cambiar el conjunto rojiblanco si desea sumar los tres puntos. Lo de Andorra, a pesar de ser inesperado, no sorprende a Karanka. “Es lógico y normal. Venimos de una pretemporada francamente buena. Es normal que cuando vas también haya ciertos momentos de relajación. No hace falta decir nada, sabemos que tenemos que dar nuestro máximo. La falta de concentración te puede crear un problema”, esgrimió.

Este viernes se conocieron los límites salariales de LaLiga y el Granada ocupa un lugar privilegiado en la tabla. Respecto a ello, el técnico asegura que no mete más presión. “Respecto a esos números, la realidad es el partido del Andorra. Los números no dicen nada, eso están para datos. Cada partido vamos a tener que pelear por cada balón”.

“Yo siempre prefiero abrir jornada, por el ambiente. De jugar un viernes a hacerlo viernes, la cosa cambia. Estamos empezando la temporada no hay ese problema”, sentenció.