David Tenorio: “Tendremos que estar preparados”

El Recreativo Granada es otro equipo rojiblanco ‘frenado’ por el parón de la competición. El filial atravesaba un buen momento y trabaja para mantenerlo cuando todo vuelva a su cauce. Su entrenador, David Tenorio, continúa trabajando con su cuerpo técnico. El preparador habló sobre la trayectoria de su conjunto y lo que les ha llevado a mejorar sus resultados.

Tenorio señaló que él y su staff "estamos en constante contacto. El cúmulo de tareas sigue siendo amplio”. “Los preparadores físicos están haciendo un trabajo excepcional para mantener los hábitos adquiridos de los futbolistas y que no lo pierdan en estas semanas", explicó el técnico, que agregó que "todo el mundo está activo dentro de la forma que podemos hacerlo". "Es un tiempo tan extraño y la gente del fútbol no es ajena a la sociedad. Somos igual que cualquier otra persona”, afirmó el entrenador granadino, que “intenta sobrellevar” lo mejor posible la situación actual.

"Estábamos en un buen momento competitivo y tendremos que estar preparados para cuando esto vuelva a empezar", subrayó el preparador, que apuntó que el parón “no debe ser una excusa para mantener la línea cuando regrese la competición". "Llegamos un pelín tarde a la competición y nos está costando. Hemos cambiado cosas del modelo de juego. No llevamos tanto la iniciativa pero somos un equipo más sólido", declaró Tenorio, que ha conseguido darle matices al equipo con trabajo y refuerzos invernales que han dado un plus de experiencia al filial.

"Antes creábamos muchas ocasiones y teníamos poca eficacia. Ahora no llegamos con tanta asiduidad, pero somos un equipo que ataca mejor los espacios, manifestó el técnico del Recreativo. El preparador señaló que el aspecto “humano y psicológico” tendrá un papel importante cuando los futbolistas vuelvan a la rutina competitiva. "Intentaremos tener charlas grupales con los jugadores con una nueva plataforma”, dijo el míster nazarí, que aspira a lograr la permanencia después de una temporada con mucho sufrimiento para el filial rojiblanco.