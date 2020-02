Diego Martínez: "Fuimos capaces de meterlos atrás"

Al respecto, aclaró que “las situaciones más complejas y complicadas tuvieron descanso y las hemos gestionado bien”, mientras que sobre los 90 minutos en el campo de Soldado justificó que “ tenemos que hacer encaje de bolillos , veía que podíamos hacer el gol, queríamos competir y ganar el partido ” reconociendo que “en otras circunstancias” no hubiera jugado todo el encuentro.

Sobre la alineación comentó que “ cada vez que hacemos un once es para intentar ganar ” recordando que “ hay gente con fatiga , jugadores que llevan cuatro partidos seguidos y lo que no podemos es perder jugadores por el camino ”.

Sobre el cambio de dibujo a la medio hora dijo que lo hizo “ no en función del resultado sino de lo que demandaba el partido ” ya que tras el gol en contra “ no ajustábamos bien por dentro ”. “Tuvimos continuidad en la segunda parte más allá del sistema de juego, éramos capaces de meterlos allí, aunque es cierto que con poco acierto y claridad”, agregó.

Roberto Soldado: “No nos han dejado competir; para ellos había avisos y para nosotros amarillas”

Indignado. Así se mostró Roberto Soldado al término del choque disputado en el Wanda Metropolitano. El delantero valenciano fue tajante al afirmar a las cámaras de Movistar LaLiga que “no nos han dejado competir”. El ariete rojiblanco lo justificó al apuntar que “para nosotros no había avisos y sí amarillas pero para al Atlético de Madrid sí se le avisaba”. No obstante, Soldado fue sincero y reconoció que “es cierto que se nos ha ido el partido por un error defensivo nuestro pero no nos han dejado competir”.

El ‘9’ del Granada CF, que tuvo una gran ocasión en la recta final del encuentro que salvó Oblak, no dudó en señalar que “sabemos lo que somos y que llevamos muchos partidos sin ganar fuera de casa”. El ex del Fenerbahçe calificó como “de risa”, la cartulina amarilla que vio por golpear a Saúl, que hizo un poco de teatro para que picara el colegiado riojano Soto Grado. Una cartulina que le impedirá jugar la próxima jornada en el Nuevo LosCármenes ante elValladolid al cumplir ciclo.