Diego Martínez: "Nos tiene que mover la ilusión y disfrutar el momento"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, continúa haciendo "encaje de bolillos" dentro del maratón competitivo de LaLiga Santander. El técnico rojiblanco, fiel a su filosofía, no quiere mirar más allá del Villarreal, rival al que ha alabado. El gallego rechaza poner excusas ante el cansancio y los problemas con las lesiones. Europa continúa fuera del discursos del preparador, aunque tiene claro que la ambición de su equipo es máxima. El patrón del técnico es que el Granada, movido por la ilusión y el disfrute, sea "más de hechos que de palabras".

Diego Martínez ha calificado al Villarreal como "un equipo excelente" que destaca "por tener una buena posesión y un ataque de calidad”. “Vamos a intentar imponer nuestras armas en esa lucha de fuerzas”, ha declarado el entrenador, que lo único que espera es "que el equipo siga siendo competitivo en cualquier situación". El vigués ha explicado que el guion de los partidos “no sólo depende de lo que tú quieras hacer”, pues "hay momentos que el rival se impone y está mejor". El míster granadinista ha recordado el 4-4 de La Cerámica como "un partido brillante" con "cosas que mejorar", ya que aquel choque fue el debut liguero. “Nos tiene que mover la ilusión y disfrutar el momento”, ha afirmado.

El técnico ha definido como "una putada" la lesión de Gonalons, aunque ha asegurado que “habrá otro jugador que entre y lo hará maravilloso”. Las lesiones,al igual que el resto del curso, siguen azotando al Granada, aunque Diego Martínez ha reiterado que "nunca nos hemos quejado y siempre hemos intentado tirar hacia delante”. El adalid del banquillo ha destacado la jerarquía que aporta Gonalons sobre el césped y se ha mostrado optimista con la posibilidad de que vuelva a jugar en lo que resta de temporada.

El preparador nazarí ha dicho que hasta mañana no sabrá con certeza con quienes puede contar para confeccionar su lista. “Me va a costar hacer la alineación y la convocatoria", ha manifestado Diego Martínez, que ha vuelto a aludir a la necesidad de "hacer encaje de bolillos cada partido”, tener "mentalidad positiva" y capacidad de adaptación. "Siempre intentamos tomar decisiones en base a lo que va sucediendo y vamos necesitando”, ha apostillado el técnico, que ha recordado que sus futbolistas "no tienen un botón" para rendir siempre al mismo nivel.

Diego ha señalado al cansancio y al tiempo como dos factores clave en la preparación exprés de los encuentros. El entrenador ha explicado que su cuerpo técnico trata de compaginar en las sesiones de trabajo la recuperación de jugadores con "dar un estímulo de calidad a los que han jugado menos”. El gallego ha comentado que no tiene una "bola de cristal" para ver el futuro, aunque hay detalles de estas dos primeras jornadas como que “las primeras partes se está dando un tipo de partido y en la Segunda se abre un poco más todo”. “Los entrenadores no somos tan importantes. Tu puedes proponer cosas y que luego no salgan. Lo que va a determinar el fútbol es la calidad de los jugadores”, ha agregado.

La lucha por Europa sigue fuera del imaginario de Diego Martínez, que opina que “cuando uno es coherente y realista todo va en la orientación adecuada”. "La afición del Granada es muy inteligente, ha sufrido mucho", ha dicho el entrenador rojiblanco, que afirma que los seguidores "saben de donde venimos". “No creo que con todo el esfuerzo y compromiso que ha demostrado este equipo la ilusión se transforme en frustración”, ha manifestado. “Cualquier distracción nos hace peores como equipo. Lo que queremos es sumar puntos”, ha expresado el ex de Osasuna, que ha afirmado que “los más ambiciosos por ganar el siguiente partido son estos jugadores y este entrenador”. El entrenador ha expresado su deseo de poder "acabar los nueve partidos que quedan”, ya que no quiere olvidar "todo lo que hemos pasado" en los últimos meses.

Las críticas de Cristian Tello en contra del Granada continúan resonando en la actualidad rojiblanca, aunque Diego Martínez ha dicho que "los hechos y lo que pasa en el verde no engaña”. “Para tener 42 puntos hay que hacer muchas cosas bien”, ha detallado el gallego, que sostiene que en el Granada “somos más de hechos que de palabras”. La señalización de penaltis ha tenido también su cuota de protagonismo en las dos jornadas disputadas. El preparador ha comentado que advirtió a sus fubolistas antes del partido contra el Getafe tras ver la pena máxima señalada en el Sevilla-Betis. “A ver si nos toca alguna a favor”, ha comentado el técnico.

Diego Martínez ha mostrado su alegría por Carlos Fernández, el jugador de moda en LaLiga Santander, al cual conoce "desde juveniles". “Se lo que ha luchado y todas las adversidades que ha tenido que superar”, ha declarado el entrenador, que también ha elogiado a Carlos Neva por "hacer un partidazo ante un campeón del mundo como Fekir". El gaditano es un ejemplo a seguir para los canteranos que están entrenando con el primer equipo. Diego ha dicho en referencia a los cachorros rojiblancos que hay "un proyecto con cada uno de ellos para que se desarrollen”, aunque prefiere no crear expectativas.