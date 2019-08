Domingos Duarte: “Esta temporada habrá que sufrir”

El central portugués Domingos Duarte está convencido de que el Granada va a tener una temporada complicada. "Habrá que sufrir", señaló el defensa rojiblanco en una entrevista publicada en la web del club. Las declaraciones de uno de los fichajes de este verano se sustentan en la lógica, pues el Granada afrontará una campaña como uno de los tres equipos ascendidos desde la Segunda División.

El defensa asegura que está preparado para afrontar la próxima temporada en LaLiga Santander. Es la primera vez que Duarte jugará en la máxima categoría del fútbol español. Por eso, afirma que se incorpora al equipo nazarí con "muchas ganas e ilusión".

El luso se define como un defensa "trabajador, meticuloso e inconformista", y añade que llega a Granada con la intención de "seguir creciendo".

Desde que entró como uno de los nuevos a la plantilla rojiblanca, el portugués resalta que "me han acogido muy bien y estoy muy a gusto, esta aceptación de los compañeros me ha encantado". Duarte declara que "ya me han hecho sentir importante".

Además del recibimiento de sus compañeros, lo que más le gusta del Granada CF son las instalaciones, tanto la Ciudad Deportiva donde entrenan como el estadio de Los Cármenes.

El jugador sabe que la buena comunicación con el resto de la plantilla es "parte del juego y muy importante", sobre todo si se hace "de una forma positiva", ya que de esta manera el resultado siempre favorecerá al equipo.

El futbolista rojiblanco, natural de Cascais, recuerda que comenzó a soñar con el fútbol gracias a su abuelo, con quien "iba a ver los partidos del Sporting de Lisboa". Fue en ese momento cuando le empezó "a tomar el gusto". El cascaense empezó a jugar en el Estoril Praia para más tarde incorporarse al equipo que había seguido desde pequeño, el Sporting.