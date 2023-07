Pepe Valcárcel: "Las peñas nos sentimos más escuchadas y el granadinismo está muy unido"

El Granada Club de Fútbol es uno de los equipos con mayor tasa de abonados y una masa social de seguidores fieles en cualquier situación. Poco antes del comienzo de la pretemporada este próximo domingo 9 de julio, el presidente de la Asociación de Peñas Granadinistas G19, Pepe Valcárcel, ha atendido a Granada Hoy para repasar la actualidad del conjunto nazarí.

Hay algún nuevo proyecto en marcha en cuanto a las peñas de animación, tras el histórico año del Granada CF y del deporte granadino?

Más que un proyecto como tal, nuestro objetivo cada año es poder apoyar al equipo de la forma más fiel posible. Intentamos viajar a todas las ciudades andaluzas y fuera también si se puede, y en resumen hacer un despliegue digno de nuestro equipo fuera de casa y especialmente en Los Cármenes, donde tenemos que dar siempre buenos recibimientos. Esto también depende de los horarios, por que por ejemplo, para algún partido un viernes por la tarde cuando la gente trabaja, es mucho más complicado que en un fin de semana. Por ejemplo, ya se está planteando un desplazamiento a Madrid para el debut del equipo en el Cívitas Metropolitano contra el Atlético.

Sobre la posible venta del club, considera usted como aficionado que se llegará a dar, y le parecería positiva para el Granada?

Actualmente, ya no hay apenas equipos, sino empresas de fútbol, por lo que en estos casos, la opinión del aficionado importa poco. Creo que estos cambios no vienen bien, o por lo menos en base a la experiencia propia. ya primera temporada en la que fui presidente, en 2021, fue horrible, ya que un cambio de directiva se tradujo en el paso de la clasificación para UEFA a descender a Segunda. Además, ahora mismo el equipo parece estar parado y se está haciendo tarde para una planificación deportiva completa, por lo que considero que es mejor que las cosas se queden como están. Incluso desde dentro del club me dicen que no se sabe que va a pasar, pero que siguen trabajando por el Granada como cada día.

Hace nada fue reelegido como presidente del grupo G19. ¿Qué supone para usted seguir siendo la voz de las peñas, y por lo tanto de gran parte de la afición rojiblanca?

Desde 2021 tengo el placer de poder representar a las diferentes peñas rojiblancas, y esta reelección no ha hecho más que impulsar mi ilusión aún mas ya que nos encontramos con un panorama mucho más interesante. El equipo se encuentra en un gran momento, la directiva actual es mucho más atenta con los aficionados y nos encontramos ante una temporada desafiante en el regreso a Primera.

¿A qué se refiere con lo de la mayor atención de la actual directiva?

Desde que Alfredo García Amado llegó a la directiva del club, nos solicitó realizar un escrito con todas las necesidades que tuviéramos las peñas para solventarlas poco a poco, y ahora nos sentimos escuchados. La mejoría es notable, tenemos sede propia en la antigua tienda del club en el Estadio, y sin duda puedo afirmar que el granadinismo está unido. Siete llenos consecutivos en los momentos clave de la temporada y grandes recibimientos en casa creo que lo demuestran.

También se nota para los aficionados que somos de fuera, ya que un autobús de línea me costaba 24 euros ida y otros 24 euros vuelta. Sin embargo, el bus de la provincia del Granada CF, que recorre casi todos sus puntos, nos traslada por 10 euros ida y vuelta, algo que se agradece muchísimo.

¿Cómo se vivió el último Congreso Nacional de Peñas?

Fue un evento muy bueno, se respiraba fútbol por los cuatro costados con 900 o 100 personas aficionadas a muchos equipos, ya no solo el Congreso en sí sino comidas, cenas y vivencias con amigos. Además, recibimos un reconocimiento de Marca por el ascenso del Granada que nos pilló de sorpresa, no se había anunciado y recibir inesperadamente algo así hace mucha ilusión. Aunque no estábamos vestidos de gala para la ocasión, recibí el premio con la camiseta del equipo puesta --declaraba entre risas-- fue un gran momento.

Esperemos que esta temporada, con mayores desafíos y responsabilidades, esté volcada de éxitos tanto para el Granada CF, como para el Femenino y Recreativo, y podamos celebrar otro curso entre los mejores de nuestro país.