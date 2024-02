Escasos movimientos invernales para un Recreativo que no tiene gol

Aunque ni de lejos ha habido el movimiento sucedido en el primer equipo, el Recreativo Granada ha realizado algunas modificaciones de cara a la segunda vuelta de la competición en Primera Federación y el complicado intento de mantener la categoría, o al menos mostrar una mejor imagen en lo que resta de temporada.

Se antojan insuficientes dada la escasa capacidad de anotar del equipo en una categoría tan exigente, aunque hay que tener en cuenta que es un filial debutando en Primera RFEF y no equipos más adultos y hechos como a los que se ha tenido que enfrentar. Un cese y recambio de entrenador no parece suficiente para que el equipo levante el vuelo, y parece que tampoco lo será una revolución en la plantilla que no se ha dado.

Un solo fichaje

La única incorporación es la llegada de Xavi Estacio, lateral derecho nacido en 2001 que se formó en la cantera del Valencia CF. En la temporada 2021/22, tuvo una participación con la UD Alzira, antes de unirse en 2022 al CD Eldense. Durante su paso por el conjunto alicantino en Primera RFEF, disputó un total de 24 partidos, contribuyendo al ascenso a LaLiga Hypermotion. En el último verano, firmó con el San Fernando CD, donde ha jugado en 14 encuentros en Primera RFEF.

Cabe destacar que este lateral derecho cuenta con experiencia internacional, representando a la Selección Española en diversas categorías, incluyendo sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20.

Se quedan

Aunque no ha llegado un nuevo delantero como tal, algo solicitado por Germán Crespo, si que se ha incorporado definitivamente a Adam Griger. El Granada Club de Fútbol y el LASK Linz han alcanzado un acuerdo para que el eslovaco, jugador del Recreativo, firme en propiedad con la entidad nazarí. El delantero eslovaco se incorporó al club durante el pasado verano de 2023. Desde entonces, ha participado en un total de 14 partidos con el filial rojiblanco en Primera RFEF.

Comenzó la temporada siendo importante y titular en prácticamente todos los partidos, pero con el paso de las jornadas y la ausencia de goles su relevancia ha ido disminuyendo, así como sus minutos. Se espera un paso adelante del eslovaco que llegó con buen cartel en verano.

Además, se anunció la renovación del canterano Jose Antonio Lozano, al mismo tiempo que se ha acordado con el Club Deportivo Huétor Vega su cesión hasta el final de la temporada. El futbolista granadino se unió a la entidad en 2014, cuando estaba en la categoría Alevín. Durante la pasada temporada, tuvo participación con el filial rojiblanco, disputando un total de 8 partidos.

Una baja

En primer lugar se anunció la rescisión de contrato del delantero almeriense Diego Talaverón. El delantero se incorporó al Granada CF durante el verano de 2023 y ha contribuido al progreso del equipo filial s lo largo de la actual temporada. El delantero ha participado en 14 partidos con el filial nazarí, logrando finalmente anotar un gol.