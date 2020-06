Europa es más que un sueño

Dicen que los sueños, sueños son, pero que el Granada CF aspira a cotas ilusionantes es una realidad. El conjunto nazarí vuelve a jugar en Los Cármenes a partir de las 19:30 horas para uno de los encuentros más ilusionantes de la temporada, pues el equipo de Diego Martínez se mide al Villarreal, uno de sus competidores directos por la séptima plaza. El técnico gallego recupera para la causa a Yangel Herrera. Las rotaciones en el once vuelven a ser obligatorias con el tercer choque en ocho días para el cuadro rojiblanco. El guión del partido puede ser similar al del Betis debido al juego que práctica el submarino amarillo. Europa puede ser algo más que un sueño para el Granada.

Poca gente apostaba porque el conjunto rojiblanco recibiese a todo un Villarreal en el tramo final de temporada con la posibilidad de pelear por entrar en Europa, pero este Granada ha roto muchos techos este curso. Sólo dos puntos separan en la tabla a los dos contendientes, que son, junto al Valencia, los aspirantes mejor colocados para pelear por la séptima plaza, que otorga un billete para la Europa League.

El cuadro de Diego Martínez se mide a un rival similar al Betis, pero con más potencial todavía. El submarino necesita amasar mucho el balón para dominar y aprovechar su dinamita arriba, por lo que negarle un porcentaje alto de posesión es una de las claves del encuentro.

Yangel Herrera vuelve al equipo para ser importante en la batalla en la medular. El venezolano está más que fresco después de cumplir sanción ante el Betis. El puesto al lado del ‘21’ se debate entre Yan Eteki y Azeez. El centro del campo es la zona más castigada del esquema, aunque Víctor Díaz puede jugar hasta de portero, por lo que no es descartable que pueda ejercer de parche en el medio si la situación lo requiere.

Diego Martínez vuelve a estar obligado a realizar su “encaje de bolillos” para armar el once inicial, aunque todos sus jugadores de campo, a excepción de Carlos Neva, han podido tener un respiro en los dos partidos disputados. Las circunstancias obligan a decantarse entre la frescura y las dinámicas. Carlos Fernández atraviesa un momento muy dulce, pero es de los efectivos que menos descanso ha tenido, por lo que su presencia en el once depende de su estado físico.

La apuesta de Diego Martínez en el Villamarín por su clásico 4-2-3-1 tuvo un resultado magnífico, aunque el entrenador vigués maneja siempre todas las opciones posibles, una coyuntura más necesaria que nunca debido al ritmo frenético de competición. La defensa de cinco es una posibilidad, aunque su elección puede implicar la pérdida de fuerza en la medular. La duda en la delantera es la presencia de uno o dos efectivos.

Congestionar a Cazorla y otros jugones amarillos como Trigueros es fundamental. El ‘8’ fue un dolor de cabeza para el conjunto rojiblanco en el estreno liguero en La Cerámica. Aquel 4-4 fue uno de sus homenajes al fútbol que gusta muy poco a los entrenadores. La falta de físico ha dejado más margen sobre el verde al talento. Samu Chukwueze y Javier Ontiveros son un perfil de futbolista que puede hacer mucho daño, especialmente cuando entran como revulsivo, algo que seguro tiene estudiado Diego Martínez.

El Villarreal concedió mucho atrás en su último compromiso, algo que no aprovechó el Mallorca en la última jornada. La eficacia rojiblanca en el área de Sergio Asenjo debe ser la mejor posible. El submarino no ha encajado en los dos primeros choques tras la vuelta a la competición. Roberto Soldado vuelve a tener la posibilidad de anotar ante uno de sus ex equipos, algo que ya hizo en la jornada inaugural.