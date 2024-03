Germán Crespo apuesta por la concentración y "no regalar goles tontos"

Germán Crespo, entrenador del Recreativo Granada, valoró la situación del equipo de cara al próximo partido, donde visitarán al Melilla. "Es verdad que el equipo venía de hacer buenos partidos y generar mucho, sin embargo esta semana no ha sido así. Hicimos buen trabajo, robamos en bloque alto muchos balones pero la toma de decisión no fue buena y eso es donde hemos hecho hincapié: podemos perder o empatar pero no bajar el juego donde el equipo brilla", lamentó el técnico.

Sobre el rival de esta jornada comentó que "la victoria puede llegar en cualquier momento, es el equipo que está ahora mismo por encima nuestra y uno de los objetivos que nos hemos marcado es terminar por encima de ellos en la tabla. No hemos podido estudiar demasiado al rival porque cambiaron recientemente de entrenador y le expulsaron a un jugador en el 20' de su partido, y hemos trabajado y estudiado individualmente sobre sus jugadores.

"Tenemos que tener máxima concentración y no encajar goles tontos que son regalos nuestros. Hay que seguir el criterio de cuando jugamos fuera, que es tener el balón y adaptarnos también al campo, que no estará en el mejor estado. Anímicamente nos daría mucho ganar de cara a la clasificación", finalizó el técnico rojiblanco.