¡Arranca el partido en el Coliseum Alfonso Pérez! Diego Martínez modifica su dibujo para la visita al Getafe. El míster gallego apuesta por una defensa de cinco con Gonalons y Yan Eteki por delante de los centrales. Machís parte en el once como mediapunta por detrás de Adrián Ramos y Roberto Soldado. Es de esperar que los tres atacantes rojiblancos tengan libertad de movimientos por todo el frente de ataque, en especial el venezolano, que acostumbra a jugar más tirado a la banda.

Alineaciones confirmadas

Alineaciones confirmadas en ambos equipos. Köybasi y Adrián Ramos son las principales novedades en el once de Diego Martínez. El turco debuta como rojiblanco, mientras que el colombiano vuelve al once titular, del que no formaba parte desde el choque ante el Valladolid.

Getafe CF: David Soria, Damián Suárez, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Ángel y Jaime Mata.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Duarte, Germán, Martínez, Köybasi; Yan Eteki, Gonalons, Machís, Adrián Ramos y Soldado.

La previa

El Granada defiende esta noche el liderato en casa del Getafe. El conjunto rojiblanco busca seguir soñando y empujarse con los grandes de la competición. Enfrente, el cuadro de Bordalás, que la temporada pasada siguió precisamente ese camino para estar esta campaña jugando la Europa League.