El Granada se debate entre destituir a Medina o mantenerlo hasta final de temporada

La gran duda en el Granada CF a día de hoy no es si el equipo rojiblanco logrará o no la permanencia en Primera División, ya que los diez puntos que tiene de diferencia con la zona de permanencia convierte esta tarea en casi imposible.

La gran duda a día de hoy en la entidad es si el uruguayo Alexander Medina terminará la temporada o será destituido antes del término de la misma.

De hecho, es una pregunta que está vigente en el día a día de la entidad y que llega estas semanas a los despachos de las más altas instancias del club que, por el momento, han decidido mantener al Cacique en su puesto.

Alexander Medina lleva por ahora trece partidos al frente del Granada, que es uno menos que los que tuvo esta temporada Paco López, destituido tras la decimocuarta jornada.

Las cifras dicen que no ha mejorado las prestaciones del valenciano, puesto que ha sumado los mismos puntos en un partido menos, que es el suspendido que está pendiente de jugarse contra el Valencia.

La teoría dice que, con estos números, el uruguayo merece ser despedido, y eso mismo piensan algunos en la entidad, aunque la situación clasificatoria del equipo y el verse ya a estas alturas con todo perdido obliga a una reflexión.

La gran duda es si es mejor despedir al Cacique y traer a alguien que tiene un 99 por ciento de opciones de fracasar y de descender, con todo lo que supone a nivel económico y de imagen un nuevo cambio de entrenador, o si lo idóneo es mantener ya al mismo técnico porque, total, nadie va a sacar al equipo del descenso.

Si hubiera cambio de entrenador, algo que plantean en el club pero con lo que por ahora no están del todo de acuerdo algunos de los que toman la decisión, existe otra disyuntiva, que es si traer a alguien sólo hasta final de temporada o ya al preparador que, después de bajar, tiene que ser el encargado del proyecto de la campaña venidera en Segunda.

El filial, descartado

En situaciones similares lo que han hecho otros es coger un camino intermedio, que pasa por destituir al técnico actual que no está cumpliendo con los objetivos previstos, como ocurre con Alexander Medina, y colocar a alguien de la casa que salve la honra hasta final de temporada.

El problema es que en el Granada no existe ese entrenador de la casa y no está el filial para tirar de nadie, ya que la crisis de resultados del Recreativo es aún mayor que la del primer equipo y su técnico Germán Crespo no ha ganado aún desde que está al frente del plantel.

El resultado del equipo en el partido del próximo sábado en Mallorca puede servir, para bien o para mal, para que los dirigentes que tienen que tomar la decisión y que se debaten entre mantener o no a Medina hasta final de temporada lo tengan un poco más claro.