Mendilibar: "Sabíamos que no nos podíamos equivocar"

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, dijo este domingo que la clave del primer triunfo de la temporada en Ipurua estuvo en que su equipo se pudo poner por delante contra el Granada, algo que no había logrado en casa.

Según dijo, ello les permitió “jugar más tranquilos entre comillas, porque un 1-0 no te dice nada”. Sin embargo opina que este domingo, con el estado de terreno de juego, “si te meten un gol a ver cómo lo levantas”.

Mendilibar también valoró las “dos buenas acciones” de Marco Dmtrovic en sendos uno contra uno, que no acabaron en gol por sus paradas, y consideró “en general” que su equipo había jugado “para poder ganar”.

Asimismo alabó el esfuerzo de su delantero Kike García, del que dijo: “Ha salido cansado, como sale casi siempre porque lo da todo en el campo. Hoy le ha dado al muñeco, pero bueno es Kike, es lo que le pedimos, ya que el acierto unas veces se da y otras no”.

La clave

El técnico armero señaló que ya sabían desde el principio que el partido ante el Granada “iba a ser complicado”, primero porque el rival “viene compitiendo muy bien” y también porque sabían que Ipurua “iba a estar así”, ya que lleva lloviendo mucho tiempo y por lo tanto iba a “estar blando”.

“Sabíamos que no nos podíamos equivocar y cometer un error, porque en un campo como este es más difícil. No hemos encajado gol y eso es importante”, señaló Mendilibar. También destacó a Bryan Gil porque no era un “para sus regates, fintas o conducción·.