El Granada CF tiene una plantilla con bastante experiencia en Primera

Siempre se ha dicho que la experiencia es un grado, aunque no lo es todo, en cualquier ámbito de la vida. Y también lo es en el mundo de fútbol.

A falta de fichajes que echarse a la boca en el Granada CF, ya que siguen pasando las semanas sin novedades a la vista, siempre es tranquilizador observar que los jugadores que van a continuar en la plantilla la próxima temporada, al menos muchos de ellos, tienen experiencia en la elite.

Repetía una y otra vez Paco López en el tramo final de la campaña que acaba de terminar, esa que se ha cerrado con el ascenso del Granada a LaLiga Santander, que estaba tranquilo a la hora de capear la presión porque su plantilla contaba con jugadores veteranos y con experiencia en estas lides, con líderes capaces de capear los posibles temporales.

Llevaba razón el preparador, porque este Granada tiene futbolistas con bagaje tanto de años como de partidos importantes disputados, que una cosa no siempre lleva aparejada la otra, aunque en este casi sí.

Echando un vistazo a los 23 jugadores que actualmente tienen contrato con el Granada se ve claramente que la mayoría ya saben lo que es jugar en Primera y que, además, muchos de ellos no lo han hecho por casualidad o sólo unos partidos sueltos, sino que el número de partidos jugados se va a las dos y hasta a las tres cifras.

Aunque a la hora de configurar la plantilla está por ver quiénes de los 23 jugadores con contrato van a seguir y quiénes se marcharán cedidos, traspasados o con la vinculación rescindida, actualmente hay que echar las cuentas con todos ellos.

Y estas dicen que sólo hay seis futbolistas del plantel actual que no saben lo que es jugar en la Primera División española, mientras que los otros 17 sí han podido debutar en la elite.

Dos de los inéditos son porteros, caso del portugués André Ferreira, que hasta la pasada campaña nunca había jugado en España, y del joven Adri López.

Y ninguno de los otros cuatro son defensas, ya que se trata de los medios Sergio Ruiz y Meseguer, del extremo Bryan y del atacante senegalés Famara.

Sergio Ruiz cuenta con bagaje en España en distintos equipos, pero nunca en Primera, mientras que ni Meseguer ni Bryan han podido aún estrenarse en la máxima categoría por edad y Famara porque la campaña que acaba de terminar ha sido su primera en el país.

De los 17 efectivos con bagaje ya en la máxima categoría destacan los tres jugadores que superan los cien partidos, son dos de los más veteranos como Callejón y Antonio Puertas, más otro no tan mayor, caso de Melendo.

Callejón, que es el español con más partidos en la Serie A italiana, destaca también en España con un total de 152 partidos disputados en la elite nacional entre el Espanyol y el Real Madrid.

El motrileño, tal y como lo ha sido en Segunda en la campaña recién acabada, apunta a ser baluarte rojiblanco también en Primera.

Los dos que le siguen superan los cien partidos por poco. Está en 106 Melendo, que fue durante varias campañas un fijo con el Espanyol en Primera pese a su juventud.

Le sigue con 104 Antonio Puertas, el icono de la afición rojiblanca y el hombre que no deja de batir récord con camisola de rayas horizontales. Todos estos choques en la máxima categoría los ha jugado con el Granada y comprimidos en tres temporadas en la que apenas faltó a partidos.

Más nombres propios

Justo tras ellos aparecen otros dos ídolos más de la afición rojiblanca que están en muchas cosas a la par que Antonio Puertas, caso de Carlos Neva y de Víctor Díaz.

En el caso del capitán, que llegó antes de debutar en Primera con el Leganés, se va hasta los 98 partidos en la máxima categoría, por lo que en unas semanas es posible que llegue al centenar.

Neva no lo ha hecho ya por culpa de la lesión grave que tuvo de rodilla y porque se unió más tarde al primer equipo dirigido por Diego Martínez. El lateral gaditano está en 74.

Los dos siguientes en la lista, con muchos partidos pero gran parte de ellos como suplentes son Alberto Perea y Weissman, que han alternado durante sus años de profesionales en España la Primera y la Segunda.

Perea está en 59 partidos, mientras que Weissman se va hasta los 47 encuentros.

En el resto de jugadores con contrato con el Granada, la elite ha sido esporádica por distintos motivos, los principales la juventud o estar más en otras categorías.

Esto último le ocurre a Raúl Fernández, meta que en el tramo final de su carrera regresa a una máxima categoría en la que ha disputado 16 partidos en total, a Ignasi Miquel, el único rojiblanco con estreno en la Premier que se va a 26 encuentros en la Primera española, y a Bodiger, que ha alcanzado los nueve compromisos en la elite nacional.

También se puede incluir en este grupo a Alberto Soro, al que siempre se le espera para superar los 31 partidos que llegó a disputar en Primera.

En una cifra algo superior están Uzuni y Petrovic, que suman todos los que jugaron como rojiblancos el curso pasado. Ambos comparten situación al llegar en el mercado invernal y contar bastante en un equipo que acabó descendiendo.

Tanto el albanés como el serbio se fueron a los quince encuentros.

Tres más, 18, jugó Raúl Torrente, que no pudo completar la temporada ni unas cifras superiores por culpa de una grave lesión de rodilla que le impidió acumular más encuentros en Primera.

Quedan tres defensas con estrenos casi circunstanciales, pero la clara opción de aumentar sus prestaciones, sobre todo por la edad que tienen.

Pepe jugó tres partidos en Primera, Miguel Rubio se fue a los dos, mientras que en uno se quedó Ricard. Seguro que los tres aumentan estos números.

No se ha incluido en esta lista ni a Jorge Molina ni a Rochina, dos jugadores que se colocarían en cabeza de la lista, pero que, en principio, no van a seguir en la entidad porque acaban contrato y no han recibido oferta para renovar.