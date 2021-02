Diego: "Intentamos sacar petróleo cada día"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, señaló tras la derrota de su equipo por 3-2 en El Alcoraz contra el Huesca que con el equipo que dispuso de inicio sabía que podían tener problemas a balón parado, como así había sido tras encajar dos tantos en sendos saques de esquina.

“Esos problemas había que resolverlos con atención ante un equipo con buenos lanzadores y sabía que podíamos pagarlo caro. Por desgracia así ha sido”, lamentó Diego Martínez.

El preparador visitante explicó que habían estado bien en el inicio del partido pero que los últimos quince minutos de la primera mitad habían estado mal y que entonces habían llegado los goles locales.

“Hemos concedido cosas que en Primera División no podemos conceder. Lo hemos intentado con corazón e insistencia, pero no nos ha llegado”, añadió.

El técnico gallego no quiso excusarse en las ausencias por lesión o por problemas físicos de su equipo y, a este respecto, comentó que ya ha avisado al club de que la acumulación de partidos podía suponer un peaje y los riesgos que tenía y que están pagando.

Presente, Nápoles y futuro

“Vamos a dar el máximo por mantenernos en Primera y primero a disfrutar contra el Nápoles. Llevamos 38 ó 39 partidos pero tenemos que intentar sacar petróleo cada día. Tenemos que afrontar los contratiempos mirando al frente y peleando hasta donde nos dé y nos llegue. Daremos lo que tengamos”, apuntó.

Al respecto de las lesiones sufridas por los suyos, aseveró que están haciendo “encaje de bolillos” con los jugadores por el riesgo de lesiones que están teniendo, algo que está siendo “muy complicado” y que también les había ocurrido contra el Huesca.

El análisis de Jorge Molina

El delantero del Granada Jorge Molina, por su parte, comentó en Movistar tras el choque que el conjunto rojiblanco no compitió contra el Huesca como lo hizo en otras ocasiones.

“No nos vamos con una buena sensación. El equipo no ha estado como lo hacemos habitualmente y si no lo haces así no obtienes resultados”, subrayó Jorge Molina.

El delantero no quiso poner como excusa de la derrota el cansancio por la acumulación de partidos del equipo esta temporada y aseguró que habían “dado la cara” y que habían intentado mejorar el resultado en el segundo tiempo.