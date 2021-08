Fede Vico dice que el año del ascenso con el Granada CF fue “el más bonito” de su carrera

Fede Vico se acordó del Granada CF en su presentación este jueves como nuevo jugador del Leganés, donde ha recalado este verano tras haber puesto fin a tres temporadas en el conjunto rojiblanco.

“Estuve en una magnífica ciudad como Granada, en un gran club y viví probablemente el año más bonito en mi carrera, el del ascenso”, indicó Fede Vico, que no recibió oferta de renovación del Granada tras finalizar su contrato.

Sobre el hecho de recalar ahora en el Leganés, que fue el club que lo cedió, y después traspasó, al Granada hace tres veranos sin ni siquiera vestir la camisola pepinera, comentó que “son circunstancias que pasan, operaciones que se dan”.

“La primera vez se dio y no lo cambio porque a los dos nos fue bien. Fue raro pero aquí estoy, las cosas pasan porque tienen que pasar y así ha sido", manifestó en relación a su retorno al Leganés.

Quiere subir con el Leganés

“La Segunda es dura y si no corres no ganas partidos. Hubo interés de clubes de Segunda y Primera pero el interés continuado y la insistencia me hace estar aquí", dijo sobre su fichaje.

Fede Vico calificó al Leganés como “un club que está creciendo” y que cumple con “todos los requisitos para soñar y para luchar por el ascenso y conseguirlo. Pero con los pies en el suelo y poco a poco".