Machís marca en el triunfo de Venezuela ante Ecuador

La selección venezolana derrotó por 2-1 a Ecuador en la quinta jornada de las eliminatorias para Catar 2022, aplazada por la pandemia, en un choque que supuso el reencuentro de la vinotinto con la victoria once meses después y en la que destacó el extremo del Granada CF Darwin Machís, autor del primer gol de Venezuela.

Machís fue titular, igual que en el pasado choque de Venezuela ante Brasil, y estuvo sobre el terreno de juego hasta el minuto 90, cuando fue reemplazado por Jan Carlos Hurtado, por lo que sólo se perdió el tiempo añadido.

El jugador del Granada fue uno de los protagonistas del choque al marcar el 1-1 en el tramo final del primer tiempo, justo tras anotar Ecuador el 0-1, y se convirtió uno de los más destacados del combinado vinotinto.

“Todos los partidos de selecciones son difíciles, tenemos que seguir por esta línea, seguir mejorando todos juntos para sacar buenos resultados”, dijo Machís tras el encuentro.

El futbolista rojiblanco destacó que Venezuela supo “ser un equipo” y “resistir” para poder darle la vuelta al resultado ante Ecuador.

Sobre su compromiso con la vinotinto, Machís dijo que él no tiene “que engañar a nadie” y, cuando no se siente “cómodo” o no puede estar “al cien por cien”, decide no acudir con el equipo.

Frente a ello, explicó que se ha sentido “muy bien” y por eso acudió “contento” para “trabajar con la selección y ayudar al equipo donde se pueda”.

Abram, otra vez sin minutos

El otro jugador del Granada que está en estas eliminatorias, el central peruano Luis Abram no tuvo minutos en la derrota de Perú por 1-0 ante Bolivia.

Luis Abram estuvo todo el choque en el banquillo, como también le ocurrió en el pasado partido con Perú de esta concentración.