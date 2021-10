Quini dice que "el crecimiento" del Granada CF está "en la portería a cero"

El lateral del Granada CF Quini Marín habló este miércoles en rueda de prensa para dejar un mensaje claro: la gran diferencia entre el partido ante el Sevilla, en el que los rojiblancos lograron su victoria, y los anteriores estuvo en no encajar gol, y por ahí pasa la mejora del equipo.

De hecho, cree que el duelo ante los hispalenses “tampoco fue muy distinto” a lo que el equipo “venía trabajando y haciendo en los partidos anteriores”, aunque sí que resaltó la importancia de no recibir ningún tanto.

“Logramos mantener la portería a cero, que es donde está el crecimiento del equipo. En los anteriores encuentros marcamos goles y en el último, además, conseguimos dejar la portería a cero y eso fue lo que nos sirvió para conseguir los tres puntos”, reconoció Quini, sin ocultar que aún “falta mucho por mejorar”.

“En las dos últimas salidas (para jugar ante Barça y Celta) el equipo hizo un planteamiento más defensivo para buscar las ocasiones a la contra. Contra el Sevilla salimos a buscarlos más arriba. Con el marcador a favor contra un equipo de tanta calidad y contra jugadores tan buenos y precisos es normal que te tengas que meter atrás para aguantar sus arreones”, añadió sobre el choque más reciente.

Quini comentó que ese triunfo ante los hispalenses les ha servido para “reforzar el trabajo que se venía haciendo” y afrontar “con mucha motivación los partidos que vienen”, aunque dejó claro que “las sensaciones en el vestuario siempre han sido buenas”.

“El partido del Sevilla nos tiene que servir para reforzar la idea y a partir de ahí crecer y seguir consiguiendo victorias”, insistió.

“Veníamos de una dinámica mala, de una racha negativa, se escapaban puntos en los últimos minutos. Pero a pesar de esos malos resultados, las sensaciones y el ambiente en el día a día eran buenos, la gente estaba trabajando y sabíamos que el triunfo iba a llegar”, aclaró.

El lateral no ocultó que lo ideal tras ganar al Sevilla era “seguir compitiendo” y no estar dos fines de semana seguidos sin partido, pero admitió que están aprovechando estos días para “seguir trabajando, corrigiendo errores y afianzando las cosas que se hacen bien”.

“Toca preparar el partido de Osasuna con las máximas ganas e ilusión para conseguir la siguiente victoria y a conseguir una dinámica buena”, sentenció.

Quini resaltó que “dentro del vestuario no se ha mirado la clasificación en todas estas jornadas” porque ahora “es anecdótica” y que tiene que centrarse en el “rendimiento del equipo” y en el “próximo partido”.

Valores, Arias y capitanía

El lateral rojiblanco cree que “los valores de las últimas temporadas no se han perdido en ningún momento” y admitió que Robert Moreno les dijo al llegar que “todo lo bueno que había no tenía que perderse”, pero recordó que “un cambio de entrenador genera un cambio de ideas que lleva su tiempo asimilar”.

A título individual, Quini se encuentra “bien” y apuntó que “todo jugador para encontrar su nivel óptimo” necesita “minutos y jugar”, agregando que siempre piensa en “seguir trabajando a tope, juegue o no”.

“En las primeras jornadas no participé, pero no quedaba otra que seguir trabajando, que es lo que hago siempre juegue o no. Cuando no se juega hay que trabajar más duro aún. Habrá veces que toque ayudar desde dentro, otras estar en el banquillo y no jugar y otras salir desde el banquillo. Desde el rol que toque hay que aportar siempre el granito de arena, ayudar y estar preparado para cuando el entrenador lo considere oportuno”, concluyó.

Quini también habló de Arias, su competencia en el lateral: “Es un jugador con mucha experiencia, internacional y que ha jugado en grandes equipos, pero llevaba tiempo sin jugar por la lesión. Somos una plantilla de veinte y tantos jugadores, la competitividad en el equipo es grande y muy buena, se ve en el día a día. Unas semanas nos tocará a unos y otras a otros, lo bueno es que cada jugador ponga su rendimiento más alto al servicio del equipo”.

Sobre el hecho de haber sido nombrado esta campaña uno de los capitanes del equipo, expuso que se siente “es mi quinta temporada aquí y me siento muy adaptado al club y a la ciudad. Me siento un granadino y un granadinista más”.

“En estos años inculcas la cultura del club, yo me siento muy identificado con los valores que transmite este club, y contento de que los compañeros hayan decidido que forma parte del grupo de capitanes, a la vez responsabilizado por esto”, finalizó.