Copa y expulsiones marcan el inicio de Paco López en el Granada CF

Suelen decir los llamados entendidos del balompié, que alguno habrá aunque sea a base de tirar de tópicos de esos que de vez en cuando se cumplen, que para poder analizar y comprobar si hay cambio de tendencia en un equipo con la llegada de un nuevo entrenador hay que esperar dos o tres partidos, que no se pueden sacar conclusiones en un solo partido.

Como el Granada CF es un experto en llevar la contraria y se ha empeñado con demasiada asiduidad en romper con lo establecido o lo habitual, Paco López lleva ya tres encuentros completos al frente del equipo rojiblanco tras reemplazar a Aitor Karanka y las circunstancias que han rodeado cada uno de sus esos partidos hace imposible extraer ideas que puedan convertir en certero el análisis.

Puede parecer exagerada la afirmación, pero no lo es. A ver qué se concluye de un partido en el que te enfrentas a un equipo de Segunda RFEF cuando tú eres de los conjuntos más poderosos de Segunda, a otro que juega desde el minuto 9 en inferioridad numérica y desde la hora de juego con diez futbolistas, y a un tercero que actúa como local con un jugador más que tú prácticamente desde el mismo inicio.

Por este motivo cada una de las ideas que se puedan extraer del inicio de etapa de Paco López en el Granada están cogidas con pinzas. Sí que parece claro que, pese a la derrota de este domingo en Butarque ante el Leganés, lo visto no disgusta al granadinismo y mejora lo que se apreciaba anteriormente con Aitor Karanka.

Lo de la Copa parece claro. La pasada campaña, con el equipo en Primera, el Granada la pifió de forma histórica ante el Mancha Real, una escuadra de similar potencial al Yeclano al que se ha enfrentado ahora, por lo que por ahí ya ha salido ganando.

Comparación

El segundo partido lo ganó también el Granada. Ante un plantel en inferioridad, está claro, mas así estaba también el Oviedo en la jornada anterior y lo que ocurrió fue que se vino de vació el equipo del Carlos Tartiere.

Lo de Leganés no se puede comparar con nada porque esta campaña no había jugado el Granada en inferioridad ante ninguna escuadra. No obstante, y pese al 1-0 final, el equipo dio la cara, tuvo sus opciones de puntuar y no fue peor que un oponente con clara ventaja por la roja a Raúl Fernández.

Desde el punto de vista táctico fue interesante comprobar que el Granada no se aculó ni defendió en bloque bajo al quedarse con diez, algo que es lo habitual cuando se produce una inferioridad, y más aún si estás jugando fuera de casa.

Paco López decidió mantener las líneas adelantadas y presionar siempre que era posible, que lo fue menos veces que si hubiera estado con once jugadores en el campo, a un Leganés que lo mejor que hizo fue no volverse loco ni conceder los espacios que el Granada estaba deseando encontrar en su ataque.

El partido del próximo viernes contra el Alavés no es ninguna final, ni nada que se le parezca. Llega el líder al Nuevo Los Cármenes, pero sólo hay que pensar en que el equipo siga creciendo con el nuevo preparador, en que asiente los aspectos en los que se le ven mejoría y en que empiece a no perder.

La gran losa

La gran losa del Granada es el elevadísimo número de derrotas que lleva. Da casi igual que está sexto, que octavo, que décimo. Ahora importa lo justo estar a nueve puntos de la cabeza, a siete o a once.

Queda más de la mitad de un larguísimo campeonato y el ascenso directo está a dos triunfos. La clasificación va a dar mil vueltas y lo importantes es no descolgarse, algo que no ha ocurrido aún y que esperemos no ocurra, y alcanzar una regularidad que no ha tenido el equipo en todo el campeonato.

Paco López lleva aquí medio telediario y los que le ven a diario y mejor le conocen piensan que su fichaje ha sido un acierto, que el Granada ha salido ganando con él y que es una persona capacitada para llevar al equipo a los objetivos.

A partir de ahí, confianza en que el de Silla va a ser capaz de poner las pilas al equipo desde el punto de vista futbolístico y mental. Porque si es así, con un técnico preparador como él y con unos jugadores capacitados, los buenos resultados acabarán llegando.

Luego se subirá o no, estará el Granada en zona de ascenso o de promoción, llegará un cruce y se pasará o no, pero al menos se habrán puesto los cimientos y habrá opciones de regresar a Primera. Todo el mundo tenía más o menos claro que esto con Aitor Karanka no iba a ocurrir.

Habrá que esperar tres partidos más para sacar conclusiones, aunque tratándose del Granada igual entonces tampoco es posible.