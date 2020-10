El Granada CF tiene otra cita con su historia

Llegó el día soñado por muchos granadinistas. Aunque el pasado 19 de julio el Granada logró el pasaporte para la Liga Europa tras golear al Athletic, la clasificación en la séptima posición tenía su trampa porque para entrar con todas las de la ley en el torneo continental había que superar una fase previa. Los de Diego Martínez cumplieron con solvencia el nada fácil trámite ‘burocrático’ y se ganó con todos los honores estar en la fase de grupos que, en cierta manera, se puede considerar la verdadera competición.

Los rojiblancos tendrán enfrente un equipo de renombre y el rival más duro de su grupo: el PSV Eindhoven holandés. Será un duelo entre un recién llegado como el Granada, que esta temporada afronta por primera vez en su historia una competición internacional, y un conjunto que, aunque hace años que no deslumbra en Europa, sí tiene un brillante pasado, no en vano fue campeón de Europa en 1988 (ganó en la final al Benfica tras eliminar en semifinales al Real Madrid de la Quinta del Buitre), sin olvidar que en sus vitrinas también brilla una Copa de la UEFA (1978), además de un sinfín de títulos del torneo liguero de su país. Pero agua pasada no mueve molinos y los que se verán esta noche la cara son once jugadores contra once con el propósito de estrenar su casillero de victorias para empezar cuanto antes a enfilar la clasificación para la siguiente fase, empresa nada fácil para un bisoño continental como es el Granada.

El escenario del choque entre españoles y holandeses también será de postín. El Philips Stadion ha sido escenario de grandes partidos y está calificado como estadio de cuatro estrellas por la UEFA, lo que significa que puede ser utilizado como lugar y anfitrión para una final de la Copa de la UEFA, tal como ocurrió en el año 2006 cuando acogió el choque entre el Sevilla y el Middlesbrough inglés.

Buen inicio

El Granada afronta su visita a Eindhoven en un buen momento. El equipo de Diego Martínez ha protagonizado un excelente inicio de campaña, pues no sólo consiguió el mencionado pase a la fase de grupos de la Liga Europa, sino que, además, compaginó esos encuentros con un comienzo más que esperanzador en la Liga Santander. Hasta el momento, Diego Martínez ha sabido administrar sus efectivos, algo que tendrá que hacer en lo sucesivo, al menos durante las próximas semanas.

El exigente inicio de temporada parece haber pasado algo de factura y el conjunto rojiblanco ha viajado a Holanda con las ausencias significativas de Víctor Díaz, Domingos Duarte y Roberto Soldado. Los dos primeros son baja por lesión, mientras que el delantero valenciano se encuentro recluido en su domicilio tras haber dado positivo en Covid-19 tras los test que se realizaron a la plantilla rojiblanca el pasado lunes.

Estas bajas se suman a las ya consabidas de Quini, Ramon Azeez y Neyder Lozano. Además, tampoco puede estar en la lista Fede Vico, al que el club no ha inscrito en la UEFA para la fase de grupos de la Liga Europa.

La baja de Domingos es, quizá, la más importante para Diego Martínez. Su puesto lo debe ocupar Jesús Vallejo, pero el madrileño se ha ejercitado con muchas precauciones debido a problemas musculares. Si el zaragozano no pudiera al final ser titular, podría ocupar su posición Nehuén Pérez, que podría debutar con la camiseta rojiblanca tras su llegada al club a la conclusión del mercado de invierno.

Con casi total seguridad, volverán a formar parte del once inicial Yangel Herrera y Darwin Machís, mientras que el técnico tendrá que determinar si el sustituto de Soldado en la punta del ataque es Jorge Molina o Luis Suárez.

El rival

Por su parte, el PSV Eindhoven llegan al encuentro europeo con 24 hora menos de descanso, pues venció el pasado domingo a domicilio contra el modesto Zwolle (0-3) en la liga holandesa.

Los locales también han sufrido en sus carnes el coronavirus. El central Pablo Rosario, el extremo izquierdo Cody Gakpo y el portero suplente Maxime Delanghe han dado positivo por Covid-19. Así mismo son duda el delantero Eran Zahavi y el defensa Jordan Teze, pues tampoco estuvieron disponibles la semana pasada por la misma razón y su presencia en el once contra el Granada dependerá de la PCR que se le haga en la previa del partido.

Buena parte del dulce momento del PSV Eindhoven se debe al entrenador alemán Roger Schmidt, que cogió las riendas del equipo el pasado marzo y le ha dado a la plantilla un carácter mucho más sólido y ofensivo.

El pasado verano se reforzó con figuras como el portero Yvon Mvogo, titular en todos los partidos de esta temporada, el centrocampista Ibrahim Sangaré, por el que pagó nueve millones de euros, o el lateral Philipp Martin Max, que llegó por ocho millones. Se espera que los tres jueguen hoy. Está por ver si Schmidt pone en el once inicial a Mario Götze, campeón del mundo en 2010 con Alemania que, tras varias temporadas infructuosas en la Bundesliga, llegó por sorpresa a Eindhoven como jugador libre horas antes del cierre del mercado de fichajes.