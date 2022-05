El Granada CF pide "disculpas" por los "errores" que han provocado bajar a Segunda

El Consejo de Administración del Granada CF pidió “disculpas a sus aficionados” por los “errores” que han llevado al equipo andaluz a descender este domingo a la Liga Smartbank tras empatar con el Espanyol (0-0) en el Nuevo Los Cármenes.

La cúpula rojiblanca emitió esta noche un comunicado a través de su página web para pedir “sinceras disculpas a sus aficionados por los errores que han llevado al equipo a no continuar en LaLiga Santander”.

“Hasta el último instante de la temporada todos los estamentos del Club hemos trabajado para lograr el objetivo y hemos creído que el equipo de la Eterna Lucha, con el aliento de su afición, podría lograr la permanencia en Primera División”, afirmó el club.

“Lamentablemente no ha sido así y no caben las excusas. Toca reflexionar y reconocer los errores para no volver a cometerlos en el futuro”, añadió la entidad.

“Desde hoy vamos a trabajar sin descanso para devolver al club a la máxima categoría”, agregó el Granada en su comunicado, apelando a que “en el lema de la entidad está luchar eternamente y superar todos los obstáculos posibles”.

Perdón y gracias

El club recuerda que “los 91 años de historia del club están llenos de momentos difíciles y este equipo siempre ha logrado regresar con más fuerza”.

“A la afición solo podemos pedirle perdón y darle las gracias por su apoyo hasta el último partido. El Estadio Nuevo Los Cármenes, sus aficionados y sus camisetas rojas horizontales son y serán siempre de Primera. Que no les quepa ninguna duda que volveremos muy pronto a LaLiga Santander”, finalizó el club.