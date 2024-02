El Granada CF da un golpe en la mesa y mira hacia arriba tras ganar al Athletic

El Granada CF ha conseguido una imponente y ansiada victoria, la segunda de la temporada, tras vencer 2-0 en casa al Athletic Club con un gol de Isa Álvarez desde su campo y otro de Naima de penalti, también provocado por la central, la mejor del partido. Una victoria merecida, recompensa del trabajo diario y la mejoría en los últimos partidos, y que las deja con 10 puntos a la espera de sus rivales.

En el primer tiempo el Granada salió mucho mejor al campo, y antes de los primeros diez minutos ya se había adelantado, con un golazo de Isa desde el centro del campo tras ver a Quiñones adelantada, que en su retroceso andando de espaldas terminó tropezando y el balón se coló en la red haciendo el gol de la jornada.

Tras el gol, las rojiblancas replegaron bien defensivamente y eso generó un dominio en la posesión por parte de las leonas, que también tuvieron ocasiones, como un remate en plancha de Landaluze que atrapó Sandra, o un remate a la media vuelta de Sanadri. En los últimos minutos el equipo rojiblanco dio un paso adelante, con varios acercamientos peligrosos por parte de Lauri, Naima y especialmente Ornella

En el entretiempo, Alba Pérez recibió una condecoración por sus 150 partidos con la camiseta rojiblanca, entregada por el director general del club Alfredo García Amado.

Segunda parte

En el segundo tiempo el equipo rojiblanco salió con mucha menos concentración que en el primer tiempo, algo que aprovecharon las leonas para dar un paso adelante buscando el empate, y la sensación de que iban a conseguirlo se instaló en las jugadoras locales.

Suerte que llegaría el segundo gol en el ecuador de la segunda parte gracias a la protagonista del partido, Isa Álvarez, que provocó un penalti en un córner a favor donde recibió un pisotón que la colegiada no dudó en pitar. Se quejaron mucho las jugadoras del Athletic por que hubo una posible mano en el control antes del pisotón que hubiera invalidado la jugada. En cualquier caso, Naima no falló y con disparo no demasiado fuerte pero pegado justo al palo izquierdo de Quiñones, que no pudo llegar.

Aunque para nada la segunda parte iba a ser un camino de rosas, ya que el Athletic no bajó los brazos en absoluto y tuvo varias ocasiones en los últimos minutos que pusieron en apuros a una defensa que estuvo mostrando solidez todo el partido.

Tuvo ocasión de debutar Daiana Falfán en los últimos minutos, con las athleticzale intentando anotar gol y el Granada replegado y esperando una contra que matara el encuentro. Tras cinco minutos de añadido, la colegiada decretó el final y la alegría invadió la Ciudad Deportiva rojiblanca, tras conseguir unos tres puntos que no llegaban desde la primera jornada, curiosamente ante otro equipo vasco, la Real Sociedad. Se le da bien a las jugadoras del Granada, que empiezan a mirar hacia arriba esperando un fallo.