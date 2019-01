El Granada CF huele a Copa del Rey

Ficha técnica Granada CF, 3: Arnau, Edu (Rosales, 80’), Pepe, Castillo, Torrente, Isma Ruiz, Lavela, Neeskens (Dudui 86’), Cristian, Aranda (Juanmi, 59’) y Víctor (Comino, 88’). Tiro Pichón, 0: Luismi, Antonio (Cristian, 71’), Hugo, Partal, Rojo, Jaime (Pino, 62’), Oñate, Márquez (Palomo, 71’), Javi Álvaro (Alan, 72’) y Hurtado. Goles: 1-0 (50’) Neeskens, de penalti. 2-0 (76’) Víctor. 3-0 (85’) Neeskens. Árbitro: Fernández Rodríguez (andaluz). Mostró cartulina amarilla al local Neeskens y al visitante Oñate Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada vigésimo primera disputado en la Ciudad Deportiva Federico García Lorca de Alfacar ante doscientos espectadores.

Sigue adelante del sueño del Granada CF juvenil, que está firmando la mejor temporada de su historia en la División de Honor, la máxima categoría juvenil del fútbol nacional.

El equipo dirigido por Rubén Torrecilla tenía este fin de semana ante sí la oportunidad de dar un nuevo paso de gigante en la categoría y lo logró, ya que cumplió el expediente, una vez más con nota, en su partido, y le sonrieron otros resultados de la jornada.

Los rojiblancos vencieron por un claro 3-0 al Tiro Pichón y aprovecharon el pinchazo del Real Betis, que cayó por 2-0 en el campo del Cádiz, para auparse hasta la segunda posición en solitario de la clasificación.

Pasaporte

Esta segunda plaza da derecho a disputar tras la fase regular la Copa del Rey, logro que nunca ha alcanzado la cantera rojiblanca.

Queda mucho aún pero el Granada va camino de hacer historia y sigue en plena marcha ascendente. Los nazaríes se van ya hasta los 44 puntos, con tres de ventaja sobre Betis, Málaga y Cádiz.

El triunfo de ayer fue trabajado. El Tiro Pichón, que pugna por no caer a la zona de descenso, no se lo puso fácil al Granada, que no fue capaz de adelantarse en el marcador hasta el inicio de segundo tiempo, cuando Neeskens convirtió en gol un penalti.

Con el marcador a favor todo fue más fácil para que el Granada, que culminó la victoria con un gol de Víctor y otra diana de Neeskens.