Con el objetivo de volver al liderato

El Granada CF tiene este viernes una cita con la quiere volver a dormir líder antes de visitar la próxima semana el campo de La Rosaleda.

Los de Diego Martínez reciben a un Sporting 'desconocido' tras la destitución de Rubén Baraja y el ascenso desde el filial de José Alberto López. Un cambio que tiene en cierta forma desconcertado al cuerpo técnico rojiblanco por el estilo que impondrá su nuevo técnico, por lo que se prefiere no pensar tanto en el rival y centrarse en mejorar los aspectos más débiles que se vieron en el Estadio de Gran Canaria frente a Las Palmas.

Superar los 30 puntos

Tres puntos en juego que de lograrlos permitirían superar la treintena de puntos con tan sólo quince jornadas disputadas. Un rendimiento que pocos esperaban cuando se inició la pretemporada. Pero el fútbol es así de caprichoso y especial y este viernes la afición espera volver a ver a ese equipo dinámico, desequilibrante de línea de tres cuartos hacia arriba y sólido en defensa. Tres partidos lleva el Granada CF sin encajar un gol en casa, una cifra que llega a los cinco de un total de siete encuentros disputados en la instalación del Zaidín. Cifras que explican el buen momento del cuadro granadino al que hay que sumar el hecho de ser el mejor visitante.

Pero cada partido es un mundo y, como bien dice Diego Martínez, el fútbol al final es de los futbolistas. Muestras hay muchas y más tras el cambio de entrenador en un conjunto cuya trayectoria no es del todo positiva como le ocurre al Sporting de Gijón. Siete encuentros llevan los asturianos sin ganar, lo que le ha costado el puesto a Baraja. Y encima, el nuevo técnico llega a Granada con cinco bajas.

Ausencias

José Alberto no puede contar con Molinero y Cristian Salvador por sanción ni con Canella, Noblejas e Isma Cerro por lesión, lo que supondrá el debut del canterano Cordero en el lateral izquierdo mientras que para el derecho sólo cuenta con Geraldes, ya que Juan Rodríguez, un hombre que podría jugar de central o lateral derecho, se ha quedado fuera de la primera convocatoria.

La principal novedad será el regreso de Carmona a la banda derecha con Álvaro Jiménez a la izquierda y Djudjevic como hombre más adelantado, que aún no ha celebrado ni un gol en LaLiga 1|2|3. Una apuesta de la dirección deportiva sportinguista que pagó a Olympiacos 2,5 millones de euros y hasta el momento no ha dado resultado.

La duda

Por bando local, la principal duda radica en la participación de Álvaro Vadillo. El extremo gaditano tiene problemas musculares y no se sabrá hasta última hora cuando se decida si entra o no en la convocatoria que dará Martínez. De no jugar, el técnico gallego tiene la solución: Alejandro Pozo, con el que vuelve a contar tras estar concentrado con la selección sub 21.

Del resto del once, pocas novedades se prevén aunque se especula, si no juega Vadillo, con la posibilidad de jugar con dos delanteros tras el buen rendimiento que ofrecieron tanto Ramos como Rodri en los últimos diez minutos de partido en Las Palmas. Pero sólo Diego lo sabe.