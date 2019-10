Montoro: “Hay ganas de jugar en el Bernabéu”

Pese a su timidez cuando de hablar con los medios de comunicación se trata, una de las voces más autorizadas del vestuario del Granada CF es Ángel Montoro. El centrocampista valenciano, que sigue siendo el líder de la medular rojiblanca y que hasta el momento ha disputado todos los minutos en las siete jornadas que se llevan disputadas, no se sale del guión fijado la pasada campaña y que tan bien le va al Granada CF.

Pero esta semana es especial. El conjunto de Diego Martínez visita el Santiago Bernabéu y eso, como reconoce el centrocampista nazarí, implica que “todo el mundo tiene la ilusión de jugar en estadios del nivel del Bernabéu”, pero es claro al afirmar que el choque vale “los mismos puntos que contra el resto de rivales”. En la plantilla se es consciente de la dificultad de la cita, pero Montoro confía en sus compañeros: “Tenemos potencial para ir a pelear cualquier partido y ya lo hemos demostrado, por lo que vamos a Madrid a dar el máximo”, afirmó.

Variable

La brújula rojiblanca en la medular espera un partido en el estadio de Chamartín “de muchísima dificultad”, y lo argumenta apuntando que “te puedes encontrar cualquier Madrid. No acapara tanto el balón como otros equipos, pero si quieren tenerlo lo van a tener, por lo que nos van a obligar a dar el máximo”. En especial, destacó a Luka Modric, del que dijo que “es de los mejores del mundo en lo suyo”, aunque tiene claro que el conjunto de Zidane cuenta con “futbolistas de máximo nivel con un potencial increíble”.

"Salimos a ganar a todos los campos, pero somos conscientes de a quién nos enfrentamos"

En cualquier caso, incidió en que "lo importante·son los tres puntos". Da igual que sea el Madrid o el Leganés, pero sumar contra grandes equipos “tiene mucha dificultad, pero también el sábado el rival nos lo puso muy difícil”. La filosofía inculcada por el técnico ha calado en el mediocentro que afronta su tercera temporada como rojiblanco. En ese sentido manifestó que “vamos a cualquier campo con mucha ilusión y salimos a ganar a todos los campos, pero somos conscientes de a quién nos enfrentamos”. El seguir invicto a domicilio es el objetivo de su equipo, aunque no duda en señalar que “para sumar, ellos no tienen estar bien del todo”.

En cuanto al nivel que está demostrando en el arranque de la competición, el ex de Las Palmas se encuentra “muy cómodo” con su papel en el actual segundo clasificado de LaLiga Santander. “Este año disfruto de ello” matizó, para continuar en su exposición apuntando que “si por mi fuese, no descansaría nunca. Uno siempre quiere dar el máximo, pero personalmente me encuentro muy bien y con la confianza del míster para ayudar al equipo”.

Cómodo

El buen ambiente sigue siendo la tónica en el día a día, y en ese sentido definió el bloque de jugadores como “magnífico”, de ahí que no concretara con quien se encuentra más cómodo sobre el terreno de juego pues junto a él han jugado ya Gonalons, Eteki, Yangel Herrera y Ramón Azeez. Al hilo, resaltó que “con todos ellos juego cómodo porque cada uno da el máximo para el beneficio del equipo”.

"Personalmente me encuentro muy bien y con la confianza del míster para ayudar al equipo”

En cuanto a su estilo de juego, reconoció que “me gusta más dar una asistencia que hacer un gol. El míster me da libertad aunque me gusta estar en contacto con el balón. Depende del partido, me descuelgo más o recibo más atrás, pero en cualquiera de las posiciones que he actuado, he tenido buenas sensaciones”.

Y es que el valenciano se considera “un jugador de equipo y cada vez que ayudo a un compañero me gusta mucho, porque es bueno para todos al tener el mismo objetivo”. El próximo sábado, el ‘19’ rojiblanco tendrá una nueva oportunidad de demostrar su talento y jugar en un campo donde no ha actuado en las campañas en las que jugó en Primera División con Las Palmas o el Valencia.

Puede ver parte de su comparecencia ante los medios de comunicación en el siguiente vídeo: