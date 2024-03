Partido y mañana gris en otra derrota del Recreativo Granada

El Recreativo Granada sufrió una nueva derrota en la Ciudad Deportiva en la visita del Ceuta, que fue superior física y tácticamente. Plantearon un gran partido en defensa y aprovecharon la mejor ocasión que tuvieron con el gol de Rodri Ríos. No levantan cabeza los nazaríes.

Primera parte

Con la principal novedad de Fran Árbol en portería, el Recre comenzó como habitúa, dominando el juego con balón. La primera ocasión fue para el ceutí Cristian, que en un balón muerto que confundió a la defensa rojiblanca estrelló el balón en el larguero. Tenían mucho peligro las llegadas y contraataques del Ceuta, compaginados con la sensación de fragilidad defensiva de los rojiblancos.

El primer tiempo llegó al ecuador con igualdad en el marcador, y con una ocasión clara para cada equipo. Julito no pudo rematar un balón dentro del área que al final atrapó Pedro. El partid estaba siendo como la mañana en la Ciudad Deportiva, gris.

Llegando a la media hora, el línea anuló por fuera de juego un gol de Rodri Ríos, que remató en plancha un gran centro lateral que no pudo detener Fran Árbol. Se salvaba el Recre del primero. Uche estaba siendo un puñal desde el centro del campo, y casi hace el primero en un remate de larga distancia que obligó a Fran Árbol a estirarse haciendo un paradón.

Esta primera mitad no tuvo demasiadas ocasiones, aunque sí intensidad y buen fútbol, con ligera superioridad de los ceutíes. El partido se fue al descanso con tablas tras un sólo minuto de añadido.

Segunda parte

La reanudación del partido mostró a un Ceuta más ordenado, intentando salir desde atrás con el balón. Por su parte, al Recreativo le estaba faltando confianza a la hora de decidirse a tirar a puerta, y es que en alguna contra u ocasión manifiesta para disparar, acababan buscando a un compañero que solía estar en desventaja. Algo que terminaron pagando muy caro.

No iban a tardar los ceutíes en adelantarse, y es que en un centro lateral de Aisar donde Rodri Ríos superó a Miki Bosch, que se olvidó de su marca, remató este de cabeza para hacer el 0-1. Este gol sentó como un jarro de agua fría a los rojiblancos, que vieron como en la siguiente jugada los ceutíes metieron otro gol, pero de nuevo en fuera de juego. Incluso iban a tener otra ocasión con un remate de Lolo en un córner que bajo palos detuvo Fran Árbol.

El equipo local volvió a experimentar lo que tantos partidos lleva ocurriendo, la nula capacidad de reacción al gol rival. En otras ocasiones si que contrarrestaron con ocasiones, pero en este partido le costaba hasta enhebrar varios pases. El Ceuta fue superior en físico y supo aguantar el resultado, casi anulando a los jugadores del Recreativo, incluidos los que entraron desde el banquillo.

El Ceuta supo replegarse y aguantar con relativa tranquilidad la llegada del final del partido, y es que al Recre le estaba costando horrores llegar al área rival. Un triple cambio antes del 90' terminó de darles la energía necesaria para seguir aguantando la mínima ventaja.

El colegiado decretó seis minutos de añadido por los cambios más que otra cosa, ya que el partido no tuvo mucha interrupción, y no pasó demasiado. El Recre colgó varios balones al área sin demasiado criterio, ya que Griger no podía con toda la defensa, y llegó el final confirmando otra derrota del equipo de Germán Crespo, que no levanta cabeza y tiene un serio problema con respecto a la anotación de goles.