Uno de los deseos rojiblancos para el mercado estival se ha alejado en las últimas horas. No se trata de que Fran Sánchez no haya acercado el posible acuerdo con el Sevilla FC para una segunda cesión de Alejandro Pozo al Nuevo Los Cármenes, sino que el extremo de Huévar del Aljarafe está desde ayer con el equipo hispalense en Algarve (Portugal), donde permanecerá (salvo que ambos clubes desbloqueen la situación) hasta el próximo día 13 de julio.

Julen Lopetegui se ha llevado a todos los jugadores de los que dispone en su nueva plantilla, entre los que se encuentra el extremo internacional sub 21, pero no el delantero Carlos Fernández, quien también está en el radar de la dirección deportiva rojiblanca. En el caso del delantero, éste dispone de más días de vacaciones, después de que terminara la liga con el Deportivo de la Coruña el pasado 23 de junio con los play off de ascenso a Liga Santander. Se espera que en los próximos días se incorpore a los entrenamientos, después de que el nuevo técnico hispalense dejara claro a la dirección deportiva de Monchi que quiere ver en directo al ariete. Pese a ello, el Sevilla sigue cerrando jugadores de ataque, lo que podría cerrarle la puerta para disfrutar de minutos.

En el caso de Pozo, el Granada CF aguarda el acuerdo de una segunda cesión, después de que el jugador de banda cerrara una temporada positiva en Liga 1|2|3. En principio en el Sánchez Pizjuán no se cuenta con el joven futbolista, pero tampoco se quieren desprender de él, al tratarse de un jugador con cartel de internacional sub 21, pese a que no consiguió una plaza en la lista de Luis de la Fuente para el Europeo que la selección venció en Italia.

Los hispalenses permanecerán justo una semana en tierras portuguesas, regresando el próximo sábado hasta Sevilla. Antes de llegar a casa, Lopetegui tendrá la oportunidad de ver por primera vez a sus jugadores en un amistoso. Será en San José de la Rinconada, donde se medirán al Reading, conjunto que precisamente también será el primer rival de la pretemporada del Granada CF (el sábado 20 en Marbella). Quizás Pozo se mida en dos ocasiones al conjunto de la Championship (segunda categoría en las islas británicas).

Fernández es el delantero por el que el Granada CF más ha insistido en este presente mercado. El ‘9’, que no ha debutado en la máxima categoría, es, como Pozo, un viejo conocido de Diego Martínez en la cantera sevillista. El gallego quiere disponer de él en el regreso rojiblanco a Primera División, pero deberá esperar más ante el deseo del ex seleccionador nacional de verlo en la pretemporada hispalense. Lopetegui es conocido por el trabajo realizado en el pasado con la base, único factor que podría hacer peligrar la llegada del delantero al Nuevo Los Cármenes. Algo que parece improbable.

Lo que sí parecen tener claro en la dirección deportiva y cuerpo técnico del Granada CF es que ambos jugadores no estarán en el primer entrenamiento programado para el próximo miércoles. Los deseos ya han empezado el trabajo (al menos uno), pero en sus equipos de origen.