Récord de abonos, pero descontento general: Los Cármenes se queda pequeño

La afición del Granada no defrauda nunca, a pesar de encontrarse con piedras en el camino. En la mañana del jueves el club anunciaba por redes sociales que colgaban el cartel de todo vendido, con un número de abonados sin precedentes de 17.012 abonados para los partidos en casa, superando los 16.676 de la temporada 2016/2017 y los 15.500 de la 2011/12.

Las reacciones al anuncio no se hacían esperar ya que muchos aficionados respondían en Twitter con quejas sobre la inacción de los diferentes equipos de gobierno de la ciudad, que suelen presentar proyectos de ampliación y renovación del feudo rojiblanco para que después estos nunca se lleven a cabo, y cada año se evidencia más esta falta de aforo porque la masa social del Granada no deja de crecer. Muchos aficionados se quedan fuera y en este caso salen todos perdiendo, los propios aficionados sin poder ir a los partidos y el club perdiendo ingresos por no invertir en la afición y el aforo de Los Cármenes

Eso si, la polémica que ha envuelto a la campaña de abonados de este curso se hacía notable desde el día de su presentación, donde ya primeramente no quedaba muy claro si se cumplía la promesa de la directiva de mantener precios a los ya abonados en el año anterior. Sobre los fondos que se están instalando, siguen siendo insuficientes para una afición que es más grande cada temporada.

También han surgido problemas a la hora de acordar la cita para renovar personalmente en las oficinas del estadio y para coger cita previa en una página web que funcionaba y dejaba de hacerlo, o en unas colas en el estadio en pleno verano a altas temperaturas. La web imposibilitaba coger más de un asiento y eso es algo que ha perjudicado a muchas familias que no podían renovar o abonar a sus hijos, siendo el futuro y los más jóvenes la clave del granadinismo y del crecimiento de la afición del club, que se ve trastabillado por un estadio con falta de aforo. "Lo mas importante es enganchar a los niños, futuro del equipo, y para que las familias pudieran abonarse no valía el procedimiento online, con el que solo se podía sacar 1 asiento. Hay que aprender para el año que viene", comentaba un aficionado en Twitter.

Veremos si a lo largo de la temporada el equipo de gobierno y la directiva del club acuerdan o proyectan una ampliación definitiva y no provisional, como se está haciendo con la instalación de las esquinas en los fondos, y el aforo de Los Cármenes se adapta a la realidad de un equipo que cada año crece. Los granadinistas lo demandan, y por supuesto, lo merecen.