El Recreativo Granada golea y le corta las alas al Córdoba

Tercera victoria consecutiva del Recreativo Granada, las tres después de oficializarse el descenso. El cuadro rojiblanco venció con un potente 3-0 al Córdoba, que fue dominado en la segunda parte con un Recre muy efectivo y un Germán Crespo que ganó el partido con los cambios. Estelares Serigne Faye y Pablo Saénz, los nazaríes más destacados del encuentro.

Primera parte

El inicio del partido se lo llevó el Córdoba, que estuvo dominante en la posesión y protagonizó las mejores llegadas al área rival, que se contaron con varias ya que ocasionaron seis saques de esquina en los primeros quince minutos de encuentro. La afición cordobesa, desplazada en varios cientos hasta el Nuevo Los Cármenes a pesar de el alto precio de las entradas que puso a disposición el club rojiblanco, se animó a apoyar a los visitantes durante el partido.

Aunque también tuvo sus ocasiones el Recreativo Granada, ya que probó Nils Mortimer desde la frontal del área con un disparo que se marchó desviado, y también generó alguna llegada a balón parado, como el remate de Julito de cabeza que se fue por poco, aunque el línea pitó el fuera de juego.

El equipo cordobés estaba constantemente rozando el gol, y la sensación de peligro abordaba la portería de Pol Tristán. Carracedo tuvo una gran ocasión en una jugada individual aunque su disparo se fue desviado. De hecho, hasta el 38’ no llegó el primer córner para el Recreativo.

Segunda parte

Tras la reanudación del partido, lo primero que vio el Recreativo fueron dos tarjetas amarillas a Faye y Nils Mortimer por dos entradas duras, y un posible penalti al propio Serigne aunque parece que el jugador rojiblanco hizo demasiado por buscar el penalti. En la siguiente jugada, Carracedo casi perdona el primero con un tiro cruzado ante el que Pol Tristán no pudo hacer nada, y se fue cerca de la portería local.Germán dio entrada a Pablo Saénz y Mario para desatascar el centro del campo por que el partido se estaba poniendo muy tosco y en contra.

Cuando menos se esperaba, el Recreativo Granada se adelantó gracias a una genialidad de Pablo Saénz.El ex del Calahorra cogió el balón casi en el centro del campo pero escorado al lateral, y con una perfecta conducción esquivó a varios jugadores hasta que encontró la mejor línea de tiro. Encaró y puso en la escuadra un balón imparable para Carlos Marín, que a pesar de la estirada no pudo llegar. Después del tanto, Iván Ania hizo un triple cambio para intentar la remontada, aunque el Recre no se amedrentó después de adelantarse en el marcador.

De nuevo Germán movió ficha con un carácter más defensivo, dando entrada a Nico van Rijn junto al ‘Chiqui’ Rodelas, que siempre asegura peligro en sus botas, de cara a los últimos quince minutos de partido.El cuadro rojiblanco iba a meter otro gol que dejaba el partido casi visto para sentencia. Serigne Faye remató a placer en el segundo palo un gran pase de Rodelas, que acababa de entrar, y que dejó mudo al Córdoba y a los desplazados hasta Los Cármenes.

Los cambios de Germán no pudieron ser más apropiados, ya Rodelas dio una asistencia en prácticamente la primera jugada en la que pudo llegar al área rival. Además, dio entrada a Lassina para meter piernas y físico a un Recre que seguía muy bien plantado.

Por si no fuera aun suficiente homenaje del Recreativo, Lassina metió un golazo para matar el partido. Recibió un pase largo y controló orientado quedándose casi solo, recortó al último central que quedaba del Córdoba y remató batiendo a Carlos Marín. La alegría y la tranquilidad invadió a los jugadores rojiblancos, que se sacaron los ‘pasos prohibidos’ con un baile celebrando el gol. Este gol fue la puntilla para el Córdoba, que terminó de bajar los brazos. Tras el añadido de cinco minutos, se decretó el final del partido y el Recreativo, casi de forma inverosímil suma su tercera victoria consecutiva aunque ya ninguna vaya a servir para quedarse en la categoría.