El Recreativo Granada, crónica de un descenso anunciado

Tras vivir el curso pasado uno de los mejores años en la historia del deporte granadino, con un triple ascenso y la agónica permanencia en Liga Endesa del Covirán Granada, la situación ha dado un vuelco de 180º especialmente en el ámbito futbolístico masculino, ya que si la situación del primer equipo es complicada, precisamente que esté en ellos el foco de atención hace que la nefasta temporada del Recreativo Granada pase más desapercibida.

El equipo comenzó siendo entrenado por el artífice del ascenso Juan Antonio Milla, quien será recordado por lograr con el conjunto rojiblanco el ascenso a Primera RFEF en la temporada 2022/23, curso en el que fue el mejor filial de Andalucía tras conseguir finalizar el campeonato como tercer clasificado de su grupo con 59 puntos. Aunque el fútbol, fue cesado tras la caída del equipo al vigésimo puesto, que se gestó por perder 0-1 en casa frente al Melilla.

Desde aquel 4 de enero, el equipo es colista del Grupo II de Primera Federación, y la grieta respecto a los superiores no ha hecho otra cosa que no sea agrandarse, dejando al Recre con opciones matemáticas de salvarse, pero que sobre el papel no pueden estar más lejos de la realidad que transmite el equipo ahora de Germán Crespo.

De mal en peor

Se confió en otro 'hombre de la casa' para intentar mejorar la situación del equipo, pero los problemas siguen siendo los mismos y los resultados son igual de malos o aún peores, ya que el extécnico entre otros del Córdoba no ha conseguido ni una sola victoria desde que llegó al equipo a principios de año, y ha tenido diez oportunidades. En 18 partidos que disputó Milla, llegaron las dos victorias de esta temporada (Intercity y Atlético Sanluqueño) y cuatro empates más (Linares y Algeciras consecutivos, Alcoyano y Real Madrid Castilla).

Además, no da la sensación de que Crespo haya conseguido mejorar la moral del equipo, y el factor mental que les hace encajar en cuanto se adelantan y que al final los rivales se lleven los partidos. La guinda fue el último partido en Ceuta, es inadmisible en la situación del equipo llegar a ponerse 0-3 y que te remonten en media hora, ya no solo el empate sino llevarse otra derrota encajando el cuarto.

Esto es fruto del bloqueo mental, de la gran losa que tienen los jugadores encima y de que saben que es cuestión de tiempo que se certifique el descenso. No parece que el discurso de Crespo termine de calar en el vestuario. o es que simplemente a la plantilla no le da para ganar un partido.

En lo futbolístico

Los principales problemas del Recre pasan por la enorme dificultad para ver portería, y la facilidad que tienen los rivales para hacerlo. Teniendo en cuenta la categoría y el objetivo de un filial, que es distinto al de otros equipos de la categoría que son el equipo de una ciudad, un pueblo o una región, la plantilla escasea en experiencia y en fortaleza tanto física como mental, que hace que se vean superados casi en cada encuentro.

Mientras el Recre tiene tres/cuatro ocasiones y no la aprovecha, en la primera que tiene el rival llega el primer gol en contra. Un guion que se ha repetido demasiadas ocasiones esta temporada, y que hace que pájaros de mal agüero asomen los cabezas de los rojiblancos en cuanto se quedan por debajo en el marcador.

A esto hay que sumarle fichajes truncados que no han aportado lo esperado, una planificación insuficiente dado el ascenso, y la falta de apoyo de los aficionados, que hartos de la situación o simplemente sin ganas de asistir a los partidos del Recre, apenas llegan a completar media Ciudad Deportiva cada encuentro y suele haber casi la misma o más presencia de afición visitante.